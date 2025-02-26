통화 / PERF
PERF: Perfect Corp Class A
1.93 USD 0.01 (0.52%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PERF 환율이 오늘 -0.52%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.90이고 고가는 1.93이었습니다.
Perfect Corp Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
PERF News
- Perfect Corp. launches AI editing agent for conversational photo editing
- Top 2 Tech Stocks That May Explode In July - ChargePoint Hldgs (NYSE:CHPT), Badger Meter (NYSE:BMI)
- Perfect Corp Stock: An Undervalued Leader With A Profitable Growth Prospect (NYSE:PERF)
- Perfect Corp.’s AI Skin Analysis Technology Wins Newsweek AI Impact Award for Best Customer Experience in Brand & Retail Category
- Perfect Corp.’s WANNA Launches Virtual Try-On for High-Heeled Shoes
- Perfect Corp. Powers Suite of Next-Gen Beauty & Fashion Tech Solutions with NVIDIA Accelerated Computing
- Perfect Corp. Wins 2025 Global Tech Award for Retail Technology Innovation
- Available Now - Perfect Corp. Debuts New GenAI Clothes Virtual Try-On for Brand and Retailer Websites, Apps and API
- Perfect Corp. Unveils AI That Connects the Entire Beauty & Fashion Journey at VivaTech 2025
- Perfect Corp. Launches YouCam AI Chat: Your All-in-One AI Assistant in the Palm of Your Hand
- Perfect Corp.: Rising With AI And AR/VR For Beauty And Fashion (NYSE:PERF)
- Perfect Corp.: Solid Execution Amid Industry Headwinds (NYSE:PERF)
- Perfect Corp. (PERF) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Perfect Corp's Q4 Revenue Jumps 12.4%, YouCam App Subscribers Hit Record High - Perfect (NYSE:PERF)
일일 변동 비율
1.90 1.93
년간 변동
1.52 3.44
- 이전 종가
- 1.94
- 시가
- 1.93
- Bid
- 1.93
- Ask
- 2.23
- 저가
- 1.90
- 고가
- 1.93
- 볼륨
- 104
- 일일 변동
- -0.52%
- 월 변동
- -3.98%
- 6개월 변동
- 6.63%
- 년간 변동율
- 0.00%
25 9월, 목요일
12:30
USD
- 활동
-
- 예측값
- 3.3%
- 훑어보기
- 3.3%
12:30
USD
- 활동
-
- 예측값
- 1.6%
- 훑어보기
- 1.6%
12:30
USD
- 활동
-
- 예측값
- 6.8%
- 훑어보기
- 6.8%
12:30
USD
- 활동
-
- 예측값
- -0.5%
- 훑어보기
- -2.8%
12:30
USD
- 활동
-
- 예측값
- 0.6%
- 훑어보기
- 1.1%
12:30
USD
- 활동
-
- 예측값
- $42.847 B
- 훑어보기
- $-103.566 B
12:30
USD
- 활동
-
- 예측값
- 0.1%
- 훑어보기
- 0.2%
12:30
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 0.1%
12:30
USD
- 활동
-
- 예측값
- 208 K
- 훑어보기
- 231 K
12:30
USD
- 활동
-
- 예측값
- 1.913 M
- 훑어보기
- 1.920 M
13:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
14:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
17:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
17:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 3.925%