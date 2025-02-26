시세섹션
통화 / PERF
PERF: Perfect Corp Class A

1.93 USD 0.01 (0.52%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

PERF 환율이 오늘 -0.52%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.90이고 고가는 1.93이었습니다.

Perfect Corp Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PERF News

일일 변동 비율
1.90 1.93
년간 변동
1.52 3.44
이전 종가
1.94
시가
1.93
Bid
1.93
Ask
2.23
저가
1.90
고가
1.93
볼륨
104
일일 변동
-0.52%
월 변동
-3.98%
6개월 변동
6.63%
년간 변동율
0.00%
25 9월, 목요일
12:30
USD
GDP q/q
활동
예측값
3.3%
훑어보기
3.3%
12:30
USD
실제 PCE q/q
활동
예측값
1.6%
훑어보기
1.6%
12:30
USD
GDP 매출 q/q
활동
예측값
6.8%
훑어보기
6.8%
12:30
USD
내구재 주문 m/m
활동
예측값
-0.5%
훑어보기
-2.8%
12:30
USD
핵심 내구재 주문 m/m
활동
예측값
0.6%
훑어보기
1.1%
12:30
USD
상품 무역 수지
활동
예측값
$​42.847 B
훑어보기
$​-103.566 B
12:30
USD
소매 재고 m/m
활동
예측값
0.1%
훑어보기
0.2%
12:30
USD
소매 재고 제외 자동차 m/m
활동
예측값
훑어보기
0.1%
12:30
USD
초기 실업수당 청구
활동
예측값
208 K
훑어보기
231 K
12:30
USD
계속되는 실업수당 청구
활동
예측값
1.913 M
훑어보기
1.920 M
13:00
USD
윌리엄스 FOMC 위원 연설
활동
예측값
훑어보기
14:00
USD
보먼 연방 위원 연설
활동
예측값
훑어보기
17:00
USD
Fed 금융 감독 부의장 바 연설
활동
예측값
훑어보기
17:00
USD
7년 만기 어음 경매
활동
예측값
훑어보기
3.925%