PELIR: Pelican Acquisition Corp
A taxa do PELIR para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.2600 e o mais alto foi 0.2700.
Veja a dinâmica do par de moedas Pelican Acquisition Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PELIR hoje?
Hoje Pelican Acquisition Corp (PELIR) está avaliado em 0.2700. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 0.2700, e o volume de negociação atingiu 7. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PELIR em tempo real.
As ações de Pelican Acquisition Corp pagam dividendos?
Atualmente Pelican Acquisition Corp está avaliado em 0.2700. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 50.00% e USD. Monitore os movimentos de PELIR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PELIR?
Você pode comprar ações de Pelican Acquisition Corp (PELIR) pelo preço atual 0.2700. Ordens geralmente são executadas perto de 0.2700 ou 0.2730, enquanto 7 e 3.85% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PELIR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PELIR?
Investir em Pelican Acquisition Corp envolve considerar a faixa anual 0.1300 - 0.2717 e o preço atual 0.2700. Muitos comparam 88.94% e 50.00% antes de enviar ordens em 0.2700 ou 0.2730. Estude as mudanças diárias de preço de PELIR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Pelican Acquisition Corp?
O maior preço de Pelican Acquisition Corp (PELIR) no último ano foi 0.2717. As ações oscilaram bastante dentro de 0.1300 - 0.2717, e a comparação com 0.2700 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Pelican Acquisition Corp no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Pelican Acquisition Corp?
O menor preço de Pelican Acquisition Corp (PELIR) no ano foi 0.1300. A comparação com o preço atual 0.2700 e 0.1300 - 0.2717 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PELIR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PELIR?
No passado Pelican Acquisition Corp passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.2700 e 50.00% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.2700
- Open
- 0.2600
- Bid
- 0.2700
- Ask
- 0.2730
- Low
- 0.2600
- High
- 0.2700
- Volume
- 7
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 88.94%
- Mudança de 6 meses
- 50.00%
- Mudança anual
- 50.00%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4