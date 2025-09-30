- Übersicht
PELIR: Pelican Acquisition Corp
Der Wechselkurs von PELIR hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2600 bis zu einem Hoch von 0.2700 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pelican Acquisition Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PELIR heute?
Die Aktie von Pelican Acquisition Corp (PELIR) notiert heute bei 0.2700. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.2700 und das Handelsvolumen erreichte 7. Das Live-Chart von PELIR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PELIR Dividenden?
Pelican Acquisition Corp wird derzeit mit 0.2700 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 50.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PELIR zu verfolgen.
Wie kaufe ich PELIR-Aktien?
Sie können Aktien von Pelican Acquisition Corp (PELIR) zum aktuellen Kurs von 0.2700 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.2700 oder 0.2730 platziert, während 7 und 3.85% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PELIR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PELIR-Aktien?
Bei einer Investition in Pelican Acquisition Corp müssen die jährliche Spanne 0.1300 - 0.2717 und der aktuelle Kurs 0.2700 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 88.94% und 50.00%, bevor sie Orders zu 0.2700 oder 0.2730 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PELIR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Pelican Acquisition Corp?
Der höchste Kurs von Pelican Acquisition Corp (PELIR) im vergangenen Jahr lag bei 0.2717. Innerhalb von 0.1300 - 0.2717 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.2700 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Pelican Acquisition Corp mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Pelican Acquisition Corp?
Der niedrigste Kurs von Pelican Acquisition Corp (PELIR) im Laufe des Jahres betrug 0.1300. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.2700 und der Spanne 0.1300 - 0.2717 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PELIR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PELIR statt?
Pelican Acquisition Corp hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.2700 und 50.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.2700
- Eröffnung
- 0.2600
- Bid
- 0.2700
- Ask
- 0.2730
- Tief
- 0.2600
- Hoch
- 0.2700
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 88.94%
- 6-Monatsänderung
- 50.00%
- Jahresänderung
- 50.00%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4