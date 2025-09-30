- 概要
PELIR: Pelican Acquisition Corp
PELIRの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.2600の安値と0.2700の高値で取引されました。
Pelican Acquisition Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
PELIR株の現在の価格は？
Pelican Acquisition Corpの株価は本日0.2700です。0.00%内で取引され、前日の終値は0.2700、取引量は7に達しました。PELIRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Pelican Acquisition Corpの株は配当を出しますか？
Pelican Acquisition Corpの現在の価格は0.2700です。配当方針は会社によりますが、投資家は50.00%やUSDにも注目します。PELIRの動きはライブチャートで確認できます。
PELIR株を買う方法は？
Pelican Acquisition Corpの株は現在0.2700で購入可能です。注文は通常0.2700または0.2730付近で行われ、7や3.85%が市場の動きを示します。PELIRの最新情報はライブチャートで確認できます。
PELIR株に投資する方法は？
Pelican Acquisition Corpへの投資では、年間の値幅0.1300 - 0.2717と現在の0.2700を考慮します。注文は多くの場合0.2700や0.2730で行われる前に、88.94%や50.00%と比較されます。PELIRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Pelican Acquisition Corpの株の最高値は？
Pelican Acquisition Corpの過去1年の最高値は0.2717でした。0.1300 - 0.2717内で株価は大きく変動し、0.2700と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Pelican Acquisition Corpのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Pelican Acquisition Corpの株の最低値は？
Pelican Acquisition Corp(PELIR)の年間最安値は0.1300でした。現在の0.2700や0.1300 - 0.2717と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PELIRの動きはライブチャートで確認できます。
PELIRの株式分割はいつ行われましたか？
Pelican Acquisition Corpは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.2700、50.00%に企業行動後の影響として反映されます。
