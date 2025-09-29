PELIR: Pelican Acquisition Corp
今日PELIR汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点0.2600和高点0.2700进行交易。
关注Pelican Acquisition Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
PELIR股票今天的价格是多少？
Pelican Acquisition Corp股票今天的定价为0.2700。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为0.2700，交易量达到7。PELIR的实时价格图表显示了这些更新。
Pelican Acquisition Corp股票是否支付股息？
Pelican Acquisition Corp目前的价值为0.2700。股息政策取决于公司，而投资者也会关注50.00%和USD。实时查看图表以跟踪PELIR走势。
如何购买PELIR股票？
您可以以0.2700的当前价格购买Pelican Acquisition Corp股票。订单通常设置在0.2700或0.2730附近，而7和3.85%显示市场活动。立即关注PELIR的实时图表更新。
如何投资PELIR股票？
投资Pelican Acquisition Corp需要考虑年度范围0.1300 - 0.2717和当前价格0.2700。许多人在以0.2700或0.2730下订单之前，会比较88.94%和。实时查看PELIR价格图表，了解每日变化。
Pelican Acquisition Corp股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Pelican Acquisition Corp的最高价格是0.2717。在0.1300 - 0.2717内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pelican Acquisition Corp的绩效。
Pelican Acquisition Corp股票的最低价格是多少？
Pelican Acquisition Corp（PELIR）的最低价格为0.1300。将其与当前的0.2700和0.1300 - 0.2717进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PELIR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PELIR股票是什么时候拆分的？
Pelican Acquisition Corp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.2700和50.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.2700
- 开盘价
- 0.2600
- 卖价
- 0.2700
- 买价
- 0.2730
- 最低价
- 0.2600
- 最高价
- 0.2700
- 交易量
- 7
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 88.94%
- 6个月变化
- 50.00%
- 年变化
- 50.00%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值