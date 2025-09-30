- Panoramica
PELIR: Pelican Acquisition Corp
Il tasso di cambio PELIR ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.2600 e ad un massimo di 0.2700.
Segui le dinamiche di Pelican Acquisition Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PELIR oggi?
Oggi le azioni Pelican Acquisition Corp sono prezzate a 0.2700. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 0.2700 e il volume degli scambi ha raggiunto 7. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PELIR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Pelican Acquisition Corp pagano dividendi?
Pelican Acquisition Corp è attualmente valutato a 0.2700. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 50.00% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PELIR.
Come acquistare azioni PELIR?
Puoi acquistare azioni Pelican Acquisition Corp al prezzo attuale di 0.2700. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.2700 o 0.2730, mentre 7 e 3.85% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PELIR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PELIR?
Investire in Pelican Acquisition Corp implica considerare l'intervallo annuale 0.1300 - 0.2717 e il prezzo attuale 0.2700. Molti confrontano 88.94% e 50.00% prima di effettuare ordini su 0.2700 o 0.2730. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PELIR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Pelican Acquisition Corp?
Il prezzo massimo di Pelican Acquisition Corp nell'ultimo anno è stato 0.2717. All'interno di 0.1300 - 0.2717, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.2700 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Pelican Acquisition Corp utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Pelican Acquisition Corp?
Il prezzo più basso di Pelican Acquisition Corp (PELIR) nel corso dell'anno è stato 0.1300. Confrontandolo con gli attuali 0.2700 e 0.1300 - 0.2717 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PELIR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PELIR?
Pelican Acquisition Corp ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.2700 e 50.00%.
- Chiusura Precedente
- 0.2700
- Apertura
- 0.2600
- Bid
- 0.2700
- Ask
- 0.2730
- Minimo
- 0.2600
- Massimo
- 0.2700
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 88.94%
- Variazione Semestrale
- 50.00%
- Variazione Annuale
- 50.00%
