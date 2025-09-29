КотировкиРазделы
PELIR: Pelican Acquisition Corp

0.2700 USD 0.0000 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PELIR за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.2600, а максимальная — 0.2700.

Следите за динамикой Pelican Acquisition Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PELIR сегодня?

Pelican Acquisition Corp (PELIR) сегодня оценивается на уровне 0.2700. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 0.2700, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PELIR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pelican Acquisition Corp?

Pelican Acquisition Corp в настоящее время оценивается в 0.2700. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 50.00% и USD. Отслеживайте движения PELIR на графике в реальном времени.

Как купить акции PELIR?

Вы можете купить акции Pelican Acquisition Corp (PELIR) по текущей цене 0.2700. Ордера обычно размещаются около 0.2700 или 0.2730, тогда как 7 и 3.85% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PELIR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PELIR?

Инвестирование в Pelican Acquisition Corp предполагает учет годового диапазона 0.1300 - 0.2717 и текущей цены 0.2700. Многие сравнивают 88.94% и 50.00% перед размещением ордеров на 0.2700 или 0.2730. Изучайте ежедневные изменения цены PELIR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Pelican Acquisition Corp?

Самая высокая цена Pelican Acquisition Corp (PELIR) за последний год составила 0.2717. Акции заметно колебались в пределах 0.1300 - 0.2717, сравнение с 0.2700 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pelican Acquisition Corp на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Pelican Acquisition Corp?

Самая низкая цена Pelican Acquisition Corp (PELIR) за год составила 0.1300. Сравнение с текущими 0.2700 и 0.1300 - 0.2717 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PELIR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PELIR?

В прошлом Pelican Acquisition Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.2700 и 50.00% после корпоративных действий.

