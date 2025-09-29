- Обзор рынка
PELIR: Pelican Acquisition Corp
Курс PELIR за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.2600, а максимальная — 0.2700.
Следите за динамикой Pelican Acquisition Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PELIR сегодня?
Pelican Acquisition Corp (PELIR) сегодня оценивается на уровне 0.2700. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 0.2700, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PELIR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pelican Acquisition Corp?
Pelican Acquisition Corp в настоящее время оценивается в 0.2700. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 50.00% и USD. Отслеживайте движения PELIR на графике в реальном времени.
Как купить акции PELIR?
Вы можете купить акции Pelican Acquisition Corp (PELIR) по текущей цене 0.2700. Ордера обычно размещаются около 0.2700 или 0.2730, тогда как 7 и 3.85% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PELIR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PELIR?
Инвестирование в Pelican Acquisition Corp предполагает учет годового диапазона 0.1300 - 0.2717 и текущей цены 0.2700. Многие сравнивают 88.94% и 50.00% перед размещением ордеров на 0.2700 или 0.2730. Изучайте ежедневные изменения цены PELIR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Pelican Acquisition Corp?
Самая высокая цена Pelican Acquisition Corp (PELIR) за последний год составила 0.2717. Акции заметно колебались в пределах 0.1300 - 0.2717, сравнение с 0.2700 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pelican Acquisition Corp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Pelican Acquisition Corp?
Самая низкая цена Pelican Acquisition Corp (PELIR) за год составила 0.1300. Сравнение с текущими 0.2700 и 0.1300 - 0.2717 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PELIR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PELIR?
В прошлом Pelican Acquisition Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.2700 и 50.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.2700
- Open
- 0.2600
- Bid
- 0.2700
- Ask
- 0.2730
- Low
- 0.2600
- High
- 0.2700
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 88.94%
- 6-месячное изменение
- 50.00%
- Годовое изменение
- 50.00%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%