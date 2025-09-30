- Aperçu
PELIR: Pelican Acquisition Corp
Le taux de change de PELIR a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.2600 et à un maximum de 0.2700.
Suivez la dynamique Pelican Acquisition Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action PELIR aujourd'hui ?
L'action Pelican Acquisition Corp est cotée à 0.2700 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.00%, a clôturé hier à 0.2700 et son volume d'échange a atteint 7. Le graphique en temps réel du cours de PELIR présente ces mises à jour.
L'action Pelican Acquisition Corp verse-t-elle des dividendes ?
Pelican Acquisition Corp est actuellement valorisé à 0.2700. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 50.00% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PELIR.
Comment acheter des actions PELIR ?
Vous pouvez acheter des actions Pelican Acquisition Corp au cours actuel de 0.2700. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.2700 ou de 0.2730, le 7 et le 3.85% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PELIR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action PELIR ?
Investir dans Pelican Acquisition Corp implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.1300 - 0.2717 et le prix actuel 0.2700. Beaucoup comparent 88.94% et 50.00% avant de passer des ordres à 0.2700 ou 0.2730. Consultez le graphique du cours de PELIR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Pelican Acquisition Corp ?
Le cours le plus élevé de Pelican Acquisition Corp l'année dernière était 0.2717. Au cours de 0.1300 - 0.2717, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.2700 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Pelican Acquisition Corp sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Pelican Acquisition Corp ?
Le cours le plus bas de Pelican Acquisition Corp (PELIR) sur l'année a été 0.1300. Sa comparaison avec 0.2700 et 0.1300 - 0.2717 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PELIR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action PELIR a-t-elle été divisée ?
Pelican Acquisition Corp a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.2700 et 50.00% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.2700
- Ouverture
- 0.2600
- Bid
- 0.2700
- Ask
- 0.2730
- Plus Bas
- 0.2600
- Plus Haut
- 0.2700
- Volume
- 7
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 88.94%
- Changement à 6 Mois
- 50.00%
- Changement Annuel
- 50.00%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4