PECO: Phillips Edison & Company Inc
35.20 USD 0.09 (0.26%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PECO para hoje mudou para 0.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 35.00 e o mais alto foi 35.39.
Veja a dinâmica do par de moedas Phillips Edison & Company Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
35.00 35.39
Faixa anual
32.40 40.12
- Fechamento anterior
- 35.11
- Open
- 35.22
- Bid
- 35.20
- Ask
- 35.50
- Low
- 35.00
- High
- 35.39
- Volume
- 164
- Mudança diária
- 0.26%
- Mudança mensal
- 0.31%
- Mudança de 6 meses
- -3.56%
- Mudança anual
- -6.83%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh