通貨 / PECO
PECO: Phillips Edison & Company Inc

35.49 USD 0.38 (1.08%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PECOの今日の為替レートは、1.08%変化しました。日中、通貨は1あたり35.00の安値と35.53の高値で取引されました。

Phillips Edison & Company Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
35.00 35.53
1年のレンジ
32.40 40.12
以前の終値
35.11
始値
35.22
買値
35.49
買値
35.79
安値
35.00
高値
35.53
出来高
1.114 K
1日の変化
1.08%
1ヶ月の変化
1.14%
6ヶ月の変化
-2.77%
1年の変化
-6.06%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K