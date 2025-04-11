通貨 / PECO
PECO: Phillips Edison & Company Inc
35.49 USD 0.38 (1.08%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PECOの今日の為替レートは、1.08%変化しました。日中、通貨は1あたり35.00の安値と35.53の高値で取引されました。
Phillips Edison & Company Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
35.00 35.53
1年のレンジ
32.40 40.12
- 以前の終値
- 35.11
- 始値
- 35.22
- 買値
- 35.49
- 買値
- 35.79
- 安値
- 35.00
- 高値
- 35.53
- 出来高
- 1.114 K
- 1日の変化
- 1.08%
- 1ヶ月の変化
- 1.14%
- 6ヶ月の変化
- -2.77%
- 1年の変化
- -6.06%
