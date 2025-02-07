Валюты / PECO
PECO: Phillips Edison & Company Inc
35.40 USD 0.12 (0.34%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PECO за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.28, а максимальная — 35.67.
Следите за динамикой Phillips Edison & Company Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PECO
Дневной диапазон
35.28 35.67
Годовой диапазон
32.40 40.12
- Предыдущее закрытие
- 35.52
- Open
- 35.43
- Bid
- 35.40
- Ask
- 35.70
- Low
- 35.28
- High
- 35.67
- Объем
- 1.835 K
- Дневное изменение
- -0.34%
- Месячное изменение
- 0.88%
- 6-месячное изменение
- -3.01%
- Годовое изменение
- -6.30%
