PECO: Phillips Edison & Company Inc

35.10 USD 0.39 (1.10%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PECO ha avuto una variazione del -1.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.92 e ad un massimo di 35.63.

Intervallo Giornaliero
34.92 35.63
Intervallo Annuale
32.40 40.12
Chiusura Precedente
35.49
Apertura
35.53
Bid
35.10
Ask
35.40
Minimo
34.92
Massimo
35.63
Volume
1.785 K
Variazione giornaliera
-1.10%
Variazione Mensile
0.03%
Variazione Semestrale
-3.84%
Variazione Annuale
-7.09%
20 settembre, sabato