PECO: Phillips Edison & Company Inc
35.10 USD 0.39 (1.10%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PECO ha avuto una variazione del -1.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.92 e ad un massimo di 35.63.
Segui le dinamiche di Phillips Edison & Company Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
34.92 35.63
Intervallo Annuale
32.40 40.12
- Chiusura Precedente
- 35.49
- Apertura
- 35.53
- Bid
- 35.10
- Ask
- 35.40
- Minimo
- 34.92
- Massimo
- 35.63
- Volume
- 1.785 K
- Variazione giornaliera
- -1.10%
- Variazione Mensile
- 0.03%
- Variazione Semestrale
- -3.84%
- Variazione Annuale
- -7.09%
20 settembre, sabato