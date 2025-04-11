시세섹션
통화 / PECO
주식로 돌아가기

PECO: Phillips Edison & Company Inc

35.10 USD 0.39 (1.10%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

PECO 환율이 오늘 -1.10%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 34.92이고 고가는 35.63이었습니다.

Phillips Edison & Company Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PECO News

일일 변동 비율
34.92 35.63
년간 변동
32.40 40.12
이전 종가
35.49
시가
35.53
Bid
35.10
Ask
35.40
저가
34.92
고가
35.63
볼륨
1.785 K
일일 변동
-1.10%
월 변동
0.03%
6개월 변동
-3.84%
년간 변동율
-7.09%
20 9월, 토요일