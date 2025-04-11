통화 / PECO
PECO: Phillips Edison & Company Inc
35.10 USD 0.39 (1.10%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PECO 환율이 오늘 -1.10%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 34.92이고 고가는 35.63이었습니다.
Phillips Edison & Company Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
PECO News
일일 변동 비율
34.92 35.63
년간 변동
32.40 40.12
- 이전 종가
- 35.49
- 시가
- 35.53
- Bid
- 35.10
- Ask
- 35.40
- 저가
- 34.92
- 고가
- 35.63
- 볼륨
- 1.785 K
- 일일 변동
- -1.10%
- 월 변동
- 0.03%
- 6개월 변동
- -3.84%
- 년간 변동율
- -7.09%
20 9월, 토요일