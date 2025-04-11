Währungen / PECO
PECO: Phillips Edison & Company Inc
35.49 USD 0.38 (1.08%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PECO hat sich für heute um 1.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.00 bis zu einem Hoch von 35.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die Phillips Edison & Company Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PECO News
Tagesspanne
35.00 35.53
Jahresspanne
32.40 40.12
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.11
- Eröffnung
- 35.22
- Bid
- 35.49
- Ask
- 35.79
- Tief
- 35.00
- Hoch
- 35.53
- Volumen
- 1.114 K
- Tagesänderung
- 1.08%
- Monatsänderung
- 1.14%
- 6-Monatsänderung
- -2.77%
- Jahresänderung
- -6.06%
