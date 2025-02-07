Divisas / PECO
PECO: Phillips Edison & Company Inc
35.11 USD 0.29 (0.82%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PECO de hoy ha cambiado un -0.82%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 35.09, mientras que el máximo ha alcanzado 35.91.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Phillips Edison & Company Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
35.09 35.91
Rango anual
32.40 40.12
- Cierres anteriores
- 35.40
- Open
- 35.52
- Bid
- 35.11
- Ask
- 35.41
- Low
- 35.09
- High
- 35.91
- Volumen
- 1.377 K
- Cambio diario
- -0.82%
- Cambio mensual
- 0.06%
- Cambio a 6 meses
- -3.81%
- Cambio anual
- -7.07%
