PEB-PE: Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P

20.34 USD 0.14 (0.69%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do PEB-PE para hoje mudou para 0.69%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.34 e o mais alto foi 20.75.

Veja a dinâmica do par de moedas Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de PEB-PE hoje?

Hoje Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P (PEB-PE) está avaliado em 20.34. O instrumento é negociado dentro de 0.69%, o fechamento de ontem foi 20.20, e o volume de negociação atingiu 5. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PEB-PE em tempo real.

As ações de Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P pagam dividendos?

Atualmente Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P está avaliado em 20.34. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 12.50% e USD. Monitore os movimentos de PEB-PE no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de PEB-PE?

Você pode comprar ações de Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P (PEB-PE) pelo preço atual 20.34. Ordens geralmente são executadas perto de 20.34 ou 20.64, enquanto 5 e -1.98% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PEB-PE no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de PEB-PE?

Investir em Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P envolve considerar a faixa anual 17.39 - 21.18 e o preço atual 20.34. Muitos comparam 2.42% e 12.50% antes de enviar ordens em 20.34 ou 20.64. Estude as mudanças diárias de preço de PEB-PE no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Pebblebrook Hotel Trust?

O maior preço de Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PE) no último ano foi 21.18. As ações oscilaram bastante dentro de 17.39 - 21.18, e a comparação com 20.20 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Pebblebrook Hotel Trust?

O menor preço de Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PE) no ano foi 17.39. A comparação com o preço atual 20.34 e 17.39 - 21.18 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PEB-PE em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de PEB-PE?

No passado Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.20 e 12.50% após os eventos corporativos.

Faixa diária
20.34 20.75
Faixa anual
17.39 21.18
Fechamento anterior
20.20
Open
20.75
Bid
20.34
Ask
20.64
Low
20.34
High
20.75
Volume
5
Mudança diária
0.69%
Mudança mensal
2.42%
Mudança de 6 meses
12.50%
Mudança anual
12.50%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4