- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
PEB-PE: Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P
A taxa do PEB-PE para hoje mudou para 0.69%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.34 e o mais alto foi 20.75.
Veja a dinâmica do par de moedas Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PEB-PE hoje?
Hoje Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P (PEB-PE) está avaliado em 20.34. O instrumento é negociado dentro de 0.69%, o fechamento de ontem foi 20.20, e o volume de negociação atingiu 5. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PEB-PE em tempo real.
As ações de Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P pagam dividendos?
Atualmente Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P está avaliado em 20.34. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 12.50% e USD. Monitore os movimentos de PEB-PE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PEB-PE?
Você pode comprar ações de Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P (PEB-PE) pelo preço atual 20.34. Ordens geralmente são executadas perto de 20.34 ou 20.64, enquanto 5 e -1.98% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PEB-PE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PEB-PE?
Investir em Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P envolve considerar a faixa anual 17.39 - 21.18 e o preço atual 20.34. Muitos comparam 2.42% e 12.50% antes de enviar ordens em 20.34 ou 20.64. Estude as mudanças diárias de preço de PEB-PE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Pebblebrook Hotel Trust?
O maior preço de Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PE) no último ano foi 21.18. As ações oscilaram bastante dentro de 17.39 - 21.18, e a comparação com 20.20 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Pebblebrook Hotel Trust?
O menor preço de Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PE) no ano foi 17.39. A comparação com o preço atual 20.34 e 17.39 - 21.18 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PEB-PE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PEB-PE?
No passado Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.20 e 12.50% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 20.20
- Open
- 20.75
- Bid
- 20.34
- Ask
- 20.64
- Low
- 20.34
- High
- 20.75
- Volume
- 5
- Mudança diária
- 0.69%
- Mudança mensal
- 2.42%
- Mudança de 6 meses
- 12.50%
- Mudança anual
- 12.50%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4