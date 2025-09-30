QuotazioniSezioni
PEB-PE
PEB-PE: Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P

20.34 USD 0.14 (0.69%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PEB-PE ha avuto una variazione del 0.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.34 e ad un massimo di 20.75.

Segui le dinamiche di Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni PEB-PE oggi?

Oggi le azioni Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P sono prezzate a 20.34. Viene scambiato all'interno di 0.69%, la chiusura di ieri è stata 20.20 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PEB-PE mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P pagano dividendi?

Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P è attualmente valutato a 20.34. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 12.50% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PEB-PE.

Come acquistare azioni PEB-PE?

Puoi acquistare azioni Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P al prezzo attuale di 20.34. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.34 o 20.64, mentre 5 e -1.98% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PEB-PE sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni PEB-PE?

Investire in Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P implica considerare l'intervallo annuale 17.39 - 21.18 e il prezzo attuale 20.34. Molti confrontano 2.42% e 12.50% prima di effettuare ordini su 20.34 o 20.64. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PEB-PE con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Pebblebrook Hotel Trust?

Il prezzo massimo di Pebblebrook Hotel Trust nell'ultimo anno è stato 21.18. All'interno di 17.39 - 21.18, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.20 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Pebblebrook Hotel Trust?

Il prezzo più basso di Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PE) nel corso dell'anno è stato 17.39. Confrontandolo con gli attuali 20.34 e 17.39 - 21.18 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PEB-PE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PEB-PE?

Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.20 e 12.50%.

Intervallo Giornaliero
20.34 20.75
Intervallo Annuale
17.39 21.18
Chiusura Precedente
20.20
Apertura
20.75
Bid
20.34
Ask
20.64
Minimo
20.34
Massimo
20.75
Volume
5
Variazione giornaliera
0.69%
Variazione Mensile
2.42%
Variazione Semestrale
12.50%
Variazione Annuale
12.50%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4