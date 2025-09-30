Qual è il prezzo delle azioni PEB-PE oggi? Oggi le azioni Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P sono prezzate a 20.34. Viene scambiato all'interno di 0.69%, la chiusura di ieri è stata 20.20 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PEB-PE mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P pagano dividendi? Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P è attualmente valutato a 20.34. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 12.50% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PEB-PE.

Come acquistare azioni PEB-PE? Puoi acquistare azioni Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P al prezzo attuale di 20.34. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.34 o 20.64, mentre 5 e -1.98% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PEB-PE sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni PEB-PE? Investire in Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P implica considerare l'intervallo annuale 17.39 - 21.18 e il prezzo attuale 20.34. Molti confrontano 2.42% e 12.50% prima di effettuare ordini su 20.34 o 20.64. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PEB-PE con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Pebblebrook Hotel Trust? Il prezzo massimo di Pebblebrook Hotel Trust nell'ultimo anno è stato 21.18. All'interno di 17.39 - 21.18, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.20 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Pebblebrook Hotel Trust? Il prezzo più basso di Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PE) nel corso dell'anno è stato 17.39. Confrontandolo con gli attuali 20.34 e 17.39 - 21.18 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PEB-PE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.