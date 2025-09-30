- Panoramica
PEB-PE: Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P
Il tasso di cambio PEB-PE ha avuto una variazione del 0.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.34 e ad un massimo di 20.75.
Segui le dinamiche di Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PEB-PE oggi?
Oggi le azioni Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P sono prezzate a 20.34. Viene scambiato all'interno di 0.69%, la chiusura di ieri è stata 20.20 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PEB-PE mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P pagano dividendi?
Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P è attualmente valutato a 20.34. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 12.50% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PEB-PE.
Come acquistare azioni PEB-PE?
Puoi acquistare azioni Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P al prezzo attuale di 20.34. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.34 o 20.64, mentre 5 e -1.98% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PEB-PE sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PEB-PE?
Investire in Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P implica considerare l'intervallo annuale 17.39 - 21.18 e il prezzo attuale 20.34. Molti confrontano 2.42% e 12.50% prima di effettuare ordini su 20.34 o 20.64. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PEB-PE con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Pebblebrook Hotel Trust?
Il prezzo massimo di Pebblebrook Hotel Trust nell'ultimo anno è stato 21.18. All'interno di 17.39 - 21.18, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.20 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Pebblebrook Hotel Trust?
Il prezzo più basso di Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PE) nel corso dell'anno è stato 17.39. Confrontandolo con gli attuali 20.34 e 17.39 - 21.18 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PEB-PE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PEB-PE?
Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.20 e 12.50%.
- Chiusura Precedente
- 20.20
- Apertura
- 20.75
- Bid
- 20.34
- Ask
- 20.64
- Minimo
- 20.34
- Massimo
- 20.75
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- 0.69%
- Variazione Mensile
- 2.42%
- Variazione Semestrale
- 12.50%
- Variazione Annuale
- 12.50%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4