PEB-PE: Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P
El tipo de cambio de PEB-PE de hoy ha cambiado un 0.69%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.34, mientras que el máximo ha alcanzado 20.75.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de PEB-PE hoy?
Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P (PEB-PE) se evalúa hoy en 20.34. El instrumento se negocia dentro de 0.69%; el cierre de ayer ha sido 20.20 y el volumen comercial ha alcanzado 5. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PEB-PE en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P?
Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P se evalúa actualmente en 20.34. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 12.50% y USD. Monitoree los movimientos de PEB-PE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de PEB-PE?
Puede comprar acciones de Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P (PEB-PE) al precio actual de 20.34. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 20.34 o 20.64, mientras que 5 y -1.98% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PEB-PE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de PEB-PE?
Invertir en Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P implica tener en cuenta el rango anual 17.39 - 21.18 y el precio actual 20.34. Muchos comparan 2.42% y 12.50% antes de colocar órdenes en 20.34 o 20.64. Estudie los cambios diarios de precios de PEB-PE en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Pebblebrook Hotel Trust?
El precio más alto de Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PE) en el último año ha sido 21.18. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 17.39 - 21.18, una comparación con 20.20 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Pebblebrook Hotel Trust?
El precio más bajo de Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PE) para el año ha sido 17.39. La comparación con los actuales 20.34 y 17.39 - 21.18 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PEB-PE en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PEB-PE?
En el pasado, Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 20.20 y 12.50% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 20.20
- Open
- 20.75
- Bid
- 20.34
- Ask
- 20.64
- Low
- 20.34
- High
- 20.75
- Volumen
- 5
- Cambio diario
- 0.69%
- Cambio mensual
- 2.42%
- Cambio a 6 meses
- 12.50%
- Cambio anual
- 12.50%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.