PEB-PE: Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P

20.47 USD 0.27 (1.34%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PEB-PE за сегодня изменился на 1.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.45, а максимальная — 20.75.

Следите за динамикой Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PEB-PE сегодня?

Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P (PEB-PE) сегодня оценивается на уровне 20.47. Инструмент торгуется в пределах 1.34%, вчерашнее закрытие составило 20.20, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PEB-PE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P?

Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P в настоящее время оценивается в 20.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.22% и USD. Отслеживайте движения PEB-PE на графике в реальном времени.

Как купить акции PEB-PE?

Вы можете купить акции Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P (PEB-PE) по текущей цене 20.47. Ордера обычно размещаются около 20.47 или 20.77, тогда как 4 и -1.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PEB-PE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PEB-PE?

Инвестирование в Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P предполагает учет годового диапазона 17.39 - 21.18 и текущей цены 20.47. Многие сравнивают 3.07% и 13.22% перед размещением ордеров на 20.47 или 20.77. Изучайте ежедневные изменения цены PEB-PE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Pebblebrook Hotel Trust?

Самая высокая цена Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PE) за последний год составила 21.18. Акции заметно колебались в пределах 17.39 - 21.18, сравнение с 20.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Pebblebrook Hotel Trust?

Самая низкая цена Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PE) за год составила 17.39. Сравнение с текущими 20.47 и 17.39 - 21.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PEB-PE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PEB-PE?

В прошлом Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.20 и 13.22% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.45 20.75
Годовой диапазон
17.39 21.18
Предыдущее закрытие
20.20
Open
20.75
Bid
20.47
Ask
20.77
Low
20.45
High
20.75
Объем
4
Дневное изменение
1.34%
Месячное изменение
3.07%
6-месячное изменение
13.22%
Годовое изменение
13.22%
