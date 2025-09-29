- Обзор рынка
PEB-PE: Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P
Курс PEB-PE за сегодня изменился на 1.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.45, а максимальная — 20.75.
Следите за динамикой Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PEB-PE сегодня?
Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P (PEB-PE) сегодня оценивается на уровне 20.47. Инструмент торгуется в пределах 1.34%, вчерашнее закрытие составило 20.20, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PEB-PE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P?
Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P в настоящее время оценивается в 20.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.22% и USD. Отслеживайте движения PEB-PE на графике в реальном времени.
Как купить акции PEB-PE?
Вы можете купить акции Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P (PEB-PE) по текущей цене 20.47. Ордера обычно размещаются около 20.47 или 20.77, тогда как 4 и -1.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PEB-PE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PEB-PE?
Инвестирование в Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P предполагает учет годового диапазона 17.39 - 21.18 и текущей цены 20.47. Многие сравнивают 3.07% и 13.22% перед размещением ордеров на 20.47 или 20.77. Изучайте ежедневные изменения цены PEB-PE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Pebblebrook Hotel Trust?
Самая высокая цена Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PE) за последний год составила 21.18. Акции заметно колебались в пределах 17.39 - 21.18, сравнение с 20.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Pebblebrook Hotel Trust?
Самая низкая цена Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PE) за год составила 17.39. Сравнение с текущими 20.47 и 17.39 - 21.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PEB-PE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PEB-PE?
В прошлом Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.20 и 13.22% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.20
- Open
- 20.75
- Bid
- 20.47
- Ask
- 20.77
- Low
- 20.45
- High
- 20.75
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 1.34%
- Месячное изменение
- 3.07%
- 6-месячное изменение
- 13.22%
- Годовое изменение
- 13.22%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%