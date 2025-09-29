报价部分
货币 / PEB-PE
回到股票

PEB-PE: Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P

20.34 USD 0.14 (0.69%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日PEB-PE汇率已更改0.69%。当日，交易品种以低点20.34和高点20.75进行交易。

关注Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

PEB-PE股票今天的价格是多少？

Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P股票今天的定价为20.34。它在0.69%范围内交易，昨天的收盘价为20.20，交易量达到5。PEB-PE的实时价格图表显示了这些更新。

Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P股票是否支付股息？

Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P目前的价值为20.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.50%和USD。实时查看图表以跟踪PEB-PE走势。

如何购买PEB-PE股票？

您可以以20.34的当前价格购买Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P股票。订单通常设置在20.34或20.64附近，而5和-1.98%显示市场活动。立即关注PEB-PE的实时图表更新。

如何投资PEB-PE股票？

投资Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P需要考虑年度范围17.39 - 21.18和当前价格20.34。许多人在以20.34或20.64下订单之前，会比较2.42%和。实时查看PEB-PE价格图表，了解每日变化。

Pebblebrook Hotel Trust股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Pebblebrook Hotel Trust的最高价格是21.18。在17.39 - 21.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P的绩效。

Pebblebrook Hotel Trust股票的最低价格是多少？

Pebblebrook Hotel Trust（PEB-PE）的最低价格为17.39。将其与当前的20.34和17.39 - 21.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PEB-PE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PEB-PE股票是什么时候拆分的？

Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.20和12.50%中可见。

日范围
20.34 20.75
年范围
17.39 21.18
前一天收盘价
20.20
开盘价
20.75
卖价
20.34
买价
20.64
最低价
20.34
最高价
20.75
交易量
5
日变化
0.69%
月变化
2.42%
6个月变化
12.50%
年变化
12.50%
