- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
PEB-PE: Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P
PEB-PEの今日の為替レートは、0.69%変化しました。日中、通貨は1あたり20.34の安値と20.75の高値で取引されました。
Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable Pダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
PEB-PE株の現在の価格は？
Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable Pの株価は本日20.34です。0.69%内で取引され、前日の終値は20.20、取引量は5に達しました。PEB-PEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable Pの株は配当を出しますか？
Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable Pの現在の価格は20.34です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.50%やUSDにも注目します。PEB-PEの動きはライブチャートで確認できます。
PEB-PE株を買う方法は？
Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable Pの株は現在20.34で購入可能です。注文は通常20.34または20.64付近で行われ、5や-1.98%が市場の動きを示します。PEB-PEの最新情報はライブチャートで確認できます。
PEB-PE株に投資する方法は？
Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable Pへの投資では、年間の値幅17.39 - 21.18と現在の20.34を考慮します。注文は多くの場合20.34や20.64で行われる前に、2.42%や12.50%と比較されます。PEB-PEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Pebblebrook Hotel Trustの株の最高値は？
Pebblebrook Hotel Trustの過去1年の最高値は21.18でした。17.39 - 21.18内で株価は大きく変動し、20.20と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable Pのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Pebblebrook Hotel Trustの株の最低値は？
Pebblebrook Hotel Trust(PEB-PE)の年間最安値は17.39でした。現在の20.34や17.39 - 21.18と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PEB-PEの動きはライブチャートで確認できます。
PEB-PEの株式分割はいつ行われましたか？
Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable Pは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、20.20、12.50%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 20.20
- 始値
- 20.75
- 買値
- 20.34
- 買値
- 20.64
- 安値
- 20.34
- 高値
- 20.75
- 出来高
- 5
- 1日の変化
- 0.69%
- 1ヶ月の変化
- 2.42%
- 6ヶ月の変化
- 12.50%
- 1年の変化
- 12.50%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前