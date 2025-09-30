- Übersicht
PEB-PE: Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P
Der Wechselkurs von PEB-PE hat sich für heute um 0.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.34 bis zu einem Hoch von 20.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PEB-PE heute?
Die Aktie von Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P (PEB-PE) notiert heute bei 20.34. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.69% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.20 und das Handelsvolumen erreichte 5. Das Live-Chart von PEB-PE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PEB-PE Dividenden?
Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P wird derzeit mit 20.34 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 12.50% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PEB-PE zu verfolgen.
Wie kaufe ich PEB-PE-Aktien?
Sie können Aktien von Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P (PEB-PE) zum aktuellen Kurs von 20.34 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.34 oder 20.64 platziert, während 5 und -1.98% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PEB-PE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PEB-PE-Aktien?
Bei einer Investition in Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P müssen die jährliche Spanne 17.39 - 21.18 und der aktuelle Kurs 20.34 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.42% und 12.50%, bevor sie Orders zu 20.34 oder 20.64 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PEB-PE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Pebblebrook Hotel Trust?
Der höchste Kurs von Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PE) im vergangenen Jahr lag bei 21.18. Innerhalb von 17.39 - 21.18 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.20 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Pebblebrook Hotel Trust?
Der niedrigste Kurs von Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PE) im Laufe des Jahres betrug 17.39. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.34 und der Spanne 17.39 - 21.18 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PEB-PE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PEB-PE statt?
Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.20 und 12.50% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.20
- Eröffnung
- 20.75
- Bid
- 20.34
- Ask
- 20.64
- Tief
- 20.34
- Hoch
- 20.75
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 0.69%
- Monatsänderung
- 2.42%
- 6-Monatsänderung
- 12.50%
- Jahresänderung
- 12.50%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4