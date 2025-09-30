KurseKategorien
PEB-PE: Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P

20.34 USD 0.14 (0.69%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PEB-PE hat sich für heute um 0.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.34 bis zu einem Hoch von 20.75 gehandelt.

Verfolgen Sie die Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von PEB-PE heute?

Die Aktie von Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P (PEB-PE) notiert heute bei 20.34. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.69% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.20 und das Handelsvolumen erreichte 5. Das Live-Chart von PEB-PE zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie PEB-PE Dividenden?

Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P wird derzeit mit 20.34 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 12.50% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PEB-PE zu verfolgen.

Wie kaufe ich PEB-PE-Aktien?

Sie können Aktien von Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P (PEB-PE) zum aktuellen Kurs von 20.34 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.34 oder 20.64 platziert, während 5 und -1.98% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PEB-PE auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in PEB-PE-Aktien?

Bei einer Investition in Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P müssen die jährliche Spanne 17.39 - 21.18 und der aktuelle Kurs 20.34 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.42% und 12.50%, bevor sie Orders zu 20.34 oder 20.64 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PEB-PE.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Pebblebrook Hotel Trust?

Der höchste Kurs von Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PE) im vergangenen Jahr lag bei 21.18. Innerhalb von 17.39 - 21.18 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.20 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Pebblebrook Hotel Trust?

Der niedrigste Kurs von Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PE) im Laufe des Jahres betrug 17.39. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.34 und der Spanne 17.39 - 21.18 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PEB-PE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von PEB-PE statt?

Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Cumulative Redeemable P hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.20 und 12.50% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
20.34 20.75
Jahresspanne
17.39 21.18
Vorheriger Schlusskurs
20.20
Eröffnung
20.75
Bid
20.34
Ask
20.64
Tief
20.34
Hoch
20.75
Volumen
5
Tagesänderung
0.69%
Monatsänderung
2.42%
6-Monatsänderung
12.50%
Jahresänderung
12.50%
