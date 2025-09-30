CotaçõesSeções
Moedas / PCG-PG
Voltar para Ações

PCG-PG: Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock

17.95 USD 0.25 (1.41%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do PCG-PG para hoje mudou para 1.41%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.65 e o mais alto foi 17.97.

Veja a dinâmica do par de moedas Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de PCG-PG hoje?

Hoje Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock (PCG-PG) está avaliado em 17.95. O instrumento é negociado dentro de 1.41%, o fechamento de ontem foi 17.70, e o volume de negociação atingiu 7. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PCG-PG em tempo real.

As ações de Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock pagam dividendos?

Atualmente Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock está avaliado em 17.95. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.60% e USD. Monitore os movimentos de PCG-PG no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de PCG-PG?

Você pode comprar ações de Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock (PCG-PG) pelo preço atual 17.95. Ordens geralmente são executadas perto de 17.95 ou 18.25, enquanto 7 e 0.73% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PCG-PG no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de PCG-PG?

Investir em Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock envolve considerar a faixa anual 16.36 - 17.97 e o preço atual 17.95. Muitos comparam 6.47% e 4.60% antes de enviar ordens em 17.95 ou 18.25. Estude as mudanças diárias de preço de PCG-PG no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações PG&E Corp?

O maior preço de PG&E Corp (PCG-PG) no último ano foi 17.97. As ações oscilaram bastante dentro de 16.36 - 17.97, e a comparação com 17.70 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações PG&E Corp?

O menor preço de PG&E Corp (PCG-PG) no ano foi 16.36. A comparação com o preço atual 17.95 e 16.36 - 17.97 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PCG-PG em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de PCG-PG?

No passado Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 17.70 e 4.60% após os eventos corporativos.

Faixa diária
17.65 17.97
Faixa anual
16.36 17.97
Fechamento anterior
17.70
Open
17.82
Bid
17.95
Ask
18.25
Low
17.65
High
17.97
Volume
7
Mudança diária
1.41%
Mudança mensal
6.47%
Mudança de 6 meses
4.60%
Mudança anual
4.60%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4