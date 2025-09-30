- Visão do mercado
PCG-PG: Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock
A taxa do PCG-PG para hoje mudou para 1.41%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.65 e o mais alto foi 17.97.
Veja a dinâmica do par de moedas Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PCG-PG hoje?
Hoje Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock (PCG-PG) está avaliado em 17.95. O instrumento é negociado dentro de 1.41%, o fechamento de ontem foi 17.70, e o volume de negociação atingiu 7. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PCG-PG em tempo real.
As ações de Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock pagam dividendos?
Atualmente Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock está avaliado em 17.95. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.60% e USD. Monitore os movimentos de PCG-PG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PCG-PG?
Você pode comprar ações de Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock (PCG-PG) pelo preço atual 17.95. Ordens geralmente são executadas perto de 17.95 ou 18.25, enquanto 7 e 0.73% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PCG-PG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PCG-PG?
Investir em Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock envolve considerar a faixa anual 16.36 - 17.97 e o preço atual 17.95. Muitos comparam 6.47% e 4.60% antes de enviar ordens em 17.95 ou 18.25. Estude as mudanças diárias de preço de PCG-PG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações PG&E Corp?
O maior preço de PG&E Corp (PCG-PG) no último ano foi 17.97. As ações oscilaram bastante dentro de 16.36 - 17.97, e a comparação com 17.70 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações PG&E Corp?
O menor preço de PG&E Corp (PCG-PG) no ano foi 16.36. A comparação com o preço atual 17.95 e 16.36 - 17.97 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PCG-PG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PCG-PG?
No passado Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 17.70 e 4.60% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 17.70
- Open
- 17.82
- Bid
- 17.95
- Ask
- 18.25
- Low
- 17.65
- High
- 17.97
- Volume
- 7
- Mudança diária
- 1.41%
- Mudança mensal
- 6.47%
- Mudança de 6 meses
- 4.60%
- Mudança anual
- 4.60%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4