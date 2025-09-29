- Обзор рынка
PCG-PG: Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock
Курс PCG-PG за сегодня изменился на 1.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.65, а максимальная — 17.97.
Следите за динамикой Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PCG-PG сегодня?
Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock (PCG-PG) сегодня оценивается на уровне 17.95. Инструмент торгуется в пределах 1.41%, вчерашнее закрытие составило 17.70, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PCG-PG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock?
Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock в настоящее время оценивается в 17.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.60% и USD. Отслеживайте движения PCG-PG на графике в реальном времени.
Как купить акции PCG-PG?
Вы можете купить акции Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock (PCG-PG) по текущей цене 17.95. Ордера обычно размещаются около 17.95 или 18.25, тогда как 7 и 0.73% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PCG-PG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PCG-PG?
Инвестирование в Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock предполагает учет годового диапазона 16.36 - 17.97 и текущей цены 17.95. Многие сравнивают 6.47% и 4.60% перед размещением ордеров на 17.95 или 18.25. Изучайте ежедневные изменения цены PCG-PG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PG&E Corp?
Самая высокая цена PG&E Corp (PCG-PG) за последний год составила 17.97. Акции заметно колебались в пределах 16.36 - 17.97, сравнение с 17.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PG&E Corp?
Самая низкая цена PG&E Corp (PCG-PG) за год составила 16.36. Сравнение с текущими 17.95 и 16.36 - 17.97 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PCG-PG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PCG-PG?
В прошлом Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.70 и 4.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 17.70
- Open
- 17.82
- Bid
- 17.95
- Ask
- 18.25
- Low
- 17.65
- High
- 17.97
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 1.41%
- Месячное изменение
- 6.47%
- 6-месячное изменение
- 4.60%
- Годовое изменение
- 4.60%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%