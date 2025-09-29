КотировкиРазделы
Валюты / PCG-PG
Назад в Рынок акций США

PCG-PG: Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock

17.95 USD 0.25 (1.41%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PCG-PG за сегодня изменился на 1.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.65, а максимальная — 17.97.

Следите за динамикой Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PCG-PG сегодня?

Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock (PCG-PG) сегодня оценивается на уровне 17.95. Инструмент торгуется в пределах 1.41%, вчерашнее закрытие составило 17.70, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PCG-PG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock?

Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock в настоящее время оценивается в 17.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.60% и USD. Отслеживайте движения PCG-PG на графике в реальном времени.

Как купить акции PCG-PG?

Вы можете купить акции Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock (PCG-PG) по текущей цене 17.95. Ордера обычно размещаются около 17.95 или 18.25, тогда как 7 и 0.73% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PCG-PG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PCG-PG?

Инвестирование в Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock предполагает учет годового диапазона 16.36 - 17.97 и текущей цены 17.95. Многие сравнивают 6.47% и 4.60% перед размещением ордеров на 17.95 или 18.25. Изучайте ежедневные изменения цены PCG-PG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PG&E Corp?

Самая высокая цена PG&E Corp (PCG-PG) за последний год составила 17.97. Акции заметно колебались в пределах 16.36 - 17.97, сравнение с 17.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PG&E Corp?

Самая низкая цена PG&E Corp (PCG-PG) за год составила 16.36. Сравнение с текущими 17.95 и 16.36 - 17.97 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PCG-PG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PCG-PG?

В прошлом Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.70 и 4.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
17.65 17.97
Годовой диапазон
16.36 17.97
Предыдущее закрытие
17.70
Open
17.82
Bid
17.95
Ask
18.25
Low
17.65
High
17.97
Объем
7
Дневное изменение
1.41%
Месячное изменение
6.47%
6-месячное изменение
4.60%
Годовое изменение
4.60%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.