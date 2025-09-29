PCG-PG: Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock
今日PCG-PG汇率已更改1.41%。当日，交易品种以低点17.65和高点17.97进行交易。
关注Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
PCG-PG股票今天的价格是多少？
Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock股票今天的定价为17.95。它在1.41%范围内交易，昨天的收盘价为17.70，交易量达到7。PCG-PG的实时价格图表显示了这些更新。
Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock股票是否支付股息？
Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock目前的价值为17.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.60%和USD。实时查看图表以跟踪PCG-PG走势。
如何购买PCG-PG股票？
您可以以17.95的当前价格购买Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock股票。订单通常设置在17.95或18.25附近，而7和0.73%显示市场活动。立即关注PCG-PG的实时图表更新。
如何投资PCG-PG股票？
投资Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock需要考虑年度范围16.36 - 17.97和当前价格17.95。许多人在以17.95或18.25下订单之前，会比较6.47%和。实时查看PCG-PG价格图表，了解每日变化。
PG&E Corp股票的最高价格是多少？
在过去一年中，PG&E Corp的最高价格是17.97。在16.36 - 17.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock的绩效。
PG&E Corp股票的最低价格是多少？
PG&E Corp（PCG-PG）的最低价格为16.36。将其与当前的17.95和16.36 - 17.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PCG-PG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PCG-PG股票是什么时候拆分的？
Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.70和4.60%中可见。
- 前一天收盘价
- 17.70
- 开盘价
- 17.82
- 卖价
- 17.95
- 买价
- 18.25
- 最低价
- 17.65
- 最高价
- 17.97
- 交易量
- 7
- 日变化
- 1.41%
- 月变化
- 6.47%
- 6个月变化
- 4.60%
- 年变化
- 4.60%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值