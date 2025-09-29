报价部分
货币 / PCG-PG
PCG-PG: Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock

17.95 USD 0.25 (1.41%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日PCG-PG汇率已更改1.41%。当日，交易品种以低点17.65和高点17.97进行交易。

关注Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

PCG-PG股票今天的价格是多少？

Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock股票今天的定价为17.95。它在1.41%范围内交易，昨天的收盘价为17.70，交易量达到7。PCG-PG的实时价格图表显示了这些更新。

Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock股票是否支付股息？

Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock目前的价值为17.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.60%和USD。实时查看图表以跟踪PCG-PG走势。

如何购买PCG-PG股票？

您可以以17.95的当前价格购买Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock股票。订单通常设置在17.95或18.25附近，而7和0.73%显示市场活动。立即关注PCG-PG的实时图表更新。

如何投资PCG-PG股票？

投资Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock需要考虑年度范围16.36 - 17.97和当前价格17.95。许多人在以17.95或18.25下订单之前，会比较6.47%和。实时查看PCG-PG价格图表，了解每日变化。

PG&E Corp股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PG&E Corp的最高价格是17.97。在16.36 - 17.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock的绩效。

PG&E Corp股票的最低价格是多少？

PG&E Corp（PCG-PG）的最低价格为16.36。将其与当前的17.95和16.36 - 17.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PCG-PG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PCG-PG股票是什么时候拆分的？

Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.70和4.60%中可见。

日范围
17.65 17.97
年范围
16.36 17.97
前一天收盘价
17.70
开盘价
17.82
卖价
17.95
买价
18.25
最低价
17.65
最高价
17.97
交易量
7
日变化
1.41%
月变化
6.47%
6个月变化
4.60%
年变化
4.60%
