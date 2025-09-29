クォートセクション
PCG-PG: Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock

17.95 USD 0.25 (1.41%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PCG-PGの今日の為替レートは、1.41%変化しました。日中、通貨は1あたり17.65の安値と17.97の高値で取引されました。

Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

PCG-PG株の現在の価格は？

Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stockの株価は本日17.95です。1.41%内で取引され、前日の終値は17.70、取引量は7に達しました。PCG-PGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stockの株は配当を出しますか？

Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stockの現在の価格は17.95です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.60%やUSDにも注目します。PCG-PGの動きはライブチャートで確認できます。

PCG-PG株を買う方法は？

Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stockの株は現在17.95で購入可能です。注文は通常17.95または18.25付近で行われ、7や0.73%が市場の動きを示します。PCG-PGの最新情報はライブチャートで確認できます。

PCG-PG株に投資する方法は？

Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stockへの投資では、年間の値幅16.36 - 17.97と現在の17.95を考慮します。注文は多くの場合17.95や18.25で行われる前に、6.47%や4.60%と比較されます。PCG-PGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

PG&E Corpの株の最高値は？

PG&E Corpの過去1年の最高値は17.97でした。16.36 - 17.97内で株価は大きく変動し、17.70と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stockのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

PG&E Corpの株の最低値は？

PG&E Corp(PCG-PG)の年間最安値は16.36でした。現在の17.95や16.36 - 17.97と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PCG-PGの動きはライブチャートで確認できます。

PCG-PGの株式分割はいつ行われましたか？

Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stockは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、17.70、4.60%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
17.65 17.97
1年のレンジ
16.36 17.97
以前の終値
17.70
始値
17.82
買値
17.95
買値
18.25
安値
17.65
高値
17.97
出来高
7
1日の変化
1.41%
1ヶ月の変化
6.47%
6ヶ月の変化
4.60%
1年の変化
4.60%
