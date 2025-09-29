- Panorámica
PCG-PG: Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock
El tipo de cambio de PCG-PG de hoy ha cambiado un 1.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.65, mientras que el máximo ha alcanzado 17.97.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de PCG-PG hoy?
Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock (PCG-PG) se evalúa hoy en 17.95. El instrumento se negocia dentro de 1.41%; el cierre de ayer ha sido 17.70 y el volumen comercial ha alcanzado 7. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PCG-PG en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock?
Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock se evalúa actualmente en 17.95. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.60% y USD. Monitoree los movimientos de PCG-PG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de PCG-PG?
Puede comprar acciones de Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock (PCG-PG) al precio actual de 17.95. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 17.95 o 18.25, mientras que 7 y 0.73% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PCG-PG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de PCG-PG?
Invertir en Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock implica tener en cuenta el rango anual 16.36 - 17.97 y el precio actual 17.95. Muchos comparan 6.47% y 4.60% antes de colocar órdenes en 17.95 o 18.25. Estudie los cambios diarios de precios de PCG-PG en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de PG&E Corp?
El precio más alto de PG&E Corp (PCG-PG) en el último año ha sido 17.97. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 16.36 - 17.97, una comparación con 17.70 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de PG&E Corp?
El precio más bajo de PG&E Corp (PCG-PG) para el año ha sido 16.36. La comparación con los actuales 17.95 y 16.36 - 17.97 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PCG-PG en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PCG-PG?
En el pasado, Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 17.70 y 4.60% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 17.70
- Open
- 17.82
- Bid
- 17.95
- Ask
- 18.25
- Low
- 17.65
- High
- 17.97
- Volumen
- 7
- Cambio diario
- 1.41%
- Cambio mensual
- 6.47%
- Cambio a 6 meses
- 4.60%
- Cambio anual
- 4.60%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.