PCG-PG: Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock
Il tasso di cambio PCG-PG ha avuto una variazione del 1.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.65 e ad un massimo di 17.97.
Segui le dinamiche di Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PCG-PG oggi?
Oggi le azioni Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock sono prezzate a 17.95. Viene scambiato all'interno di 1.41%, la chiusura di ieri è stata 17.70 e il volume degli scambi ha raggiunto 7. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PCG-PG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock pagano dividendi?
Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock è attualmente valutato a 17.95. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.60% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PCG-PG.
Come acquistare azioni PCG-PG?
Puoi acquistare azioni Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock al prezzo attuale di 17.95. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 17.95 o 18.25, mentre 7 e 0.73% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PCG-PG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PCG-PG?
Investire in Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock implica considerare l'intervallo annuale 16.36 - 17.97 e il prezzo attuale 17.95. Molti confrontano 6.47% e 4.60% prima di effettuare ordini su 17.95 o 18.25. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PCG-PG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni PG&E Corp?
Il prezzo massimo di PG&E Corp nell'ultimo anno è stato 17.97. All'interno di 16.36 - 17.97, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 17.70 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni PG&E Corp?
Il prezzo più basso di PG&E Corp (PCG-PG) nel corso dell'anno è stato 16.36. Confrontandolo con gli attuali 17.95 e 16.36 - 17.97 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PCG-PG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PCG-PG?
Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 17.70 e 4.60%.
- Chiusura Precedente
- 17.70
- Apertura
- 17.82
- Bid
- 17.95
- Ask
- 18.25
- Minimo
- 17.65
- Massimo
- 17.97
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- 1.41%
- Variazione Mensile
- 6.47%
- Variazione Semestrale
- 4.60%
- Variazione Annuale
- 4.60%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4