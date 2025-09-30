QuotazioniSezioni
Valute / PCG-PG
Tornare a Azioni

PCG-PG: Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock

17.95 USD 0.25 (1.41%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PCG-PG ha avuto una variazione del 1.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.65 e ad un massimo di 17.97.

Segui le dinamiche di Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni PCG-PG oggi?

Oggi le azioni Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock sono prezzate a 17.95. Viene scambiato all'interno di 1.41%, la chiusura di ieri è stata 17.70 e il volume degli scambi ha raggiunto 7. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PCG-PG mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock pagano dividendi?

Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock è attualmente valutato a 17.95. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.60% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PCG-PG.

Come acquistare azioni PCG-PG?

Puoi acquistare azioni Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock al prezzo attuale di 17.95. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 17.95 o 18.25, mentre 7 e 0.73% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PCG-PG sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni PCG-PG?

Investire in Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock implica considerare l'intervallo annuale 16.36 - 17.97 e il prezzo attuale 17.95. Molti confrontano 6.47% e 4.60% prima di effettuare ordini su 17.95 o 18.25. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PCG-PG con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni PG&E Corp?

Il prezzo massimo di PG&E Corp nell'ultimo anno è stato 17.97. All'interno di 16.36 - 17.97, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 17.70 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni PG&E Corp?

Il prezzo più basso di PG&E Corp (PCG-PG) nel corso dell'anno è stato 16.36. Confrontandolo con gli attuali 17.95 e 16.36 - 17.97 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PCG-PG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PCG-PG?

Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 17.70 e 4.60%.

Intervallo Giornaliero
17.65 17.97
Intervallo Annuale
16.36 17.97
Chiusura Precedente
17.70
Apertura
17.82
Bid
17.95
Ask
18.25
Minimo
17.65
Massimo
17.97
Volume
7
Variazione giornaliera
1.41%
Variazione Mensile
6.47%
Variazione Semestrale
4.60%
Variazione Annuale
4.60%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4