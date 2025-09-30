- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PCG-PG: Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock
Der Wechselkurs von PCG-PG hat sich für heute um 1.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.65 bis zu einem Hoch von 17.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PCG-PG heute?
Die Aktie von Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock (PCG-PG) notiert heute bei 17.95. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.41% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 17.70 und das Handelsvolumen erreichte 7. Das Live-Chart von PCG-PG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PCG-PG Dividenden?
Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock wird derzeit mit 17.95 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.60% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PCG-PG zu verfolgen.
Wie kaufe ich PCG-PG-Aktien?
Sie können Aktien von Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock (PCG-PG) zum aktuellen Kurs von 17.95 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 17.95 oder 18.25 platziert, während 7 und 0.73% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PCG-PG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PCG-PG-Aktien?
Bei einer Investition in Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock müssen die jährliche Spanne 16.36 - 17.97 und der aktuelle Kurs 17.95 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 6.47% und 4.60%, bevor sie Orders zu 17.95 oder 18.25 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PCG-PG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von PG&E Corp?
Der höchste Kurs von PG&E Corp (PCG-PG) im vergangenen Jahr lag bei 17.97. Innerhalb von 16.36 - 17.97 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 17.70 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von PG&E Corp?
Der niedrigste Kurs von PG&E Corp (PCG-PG) im Laufe des Jahres betrug 16.36. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 17.95 und der Spanne 16.36 - 17.97 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PCG-PG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PCG-PG statt?
Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 17.70 und 4.60% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.70
- Eröffnung
- 17.82
- Bid
- 17.95
- Ask
- 18.25
- Tief
- 17.65
- Hoch
- 17.97
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- 1.41%
- Monatsänderung
- 6.47%
- 6-Monatsänderung
- 4.60%
- Jahresänderung
- 4.60%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4