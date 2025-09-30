KurseKategorien
Währungen / PCG-PG
PCG-PG: Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock

17.95 USD 0.25 (1.41%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PCG-PG hat sich für heute um 1.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.65 bis zu einem Hoch von 17.97 gehandelt.

Verfolgen Sie die Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von PCG-PG heute?

Die Aktie von Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock (PCG-PG) notiert heute bei 17.95. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.41% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 17.70 und das Handelsvolumen erreichte 7. Das Live-Chart von PCG-PG zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie PCG-PG Dividenden?

Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock wird derzeit mit 17.95 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.60% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PCG-PG zu verfolgen.

Wie kaufe ich PCG-PG-Aktien?

Sie können Aktien von Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock (PCG-PG) zum aktuellen Kurs von 17.95 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 17.95 oder 18.25 platziert, während 7 und 0.73% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PCG-PG auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in PCG-PG-Aktien?

Bei einer Investition in Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock müssen die jährliche Spanne 16.36 - 17.97 und der aktuelle Kurs 17.95 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 6.47% und 4.60%, bevor sie Orders zu 17.95 oder 18.25 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PCG-PG.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von PG&E Corp?

Der höchste Kurs von PG&E Corp (PCG-PG) im vergangenen Jahr lag bei 17.97. Innerhalb von 16.36 - 17.97 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 17.70 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von PG&E Corp?

Der niedrigste Kurs von PG&E Corp (PCG-PG) im Laufe des Jahres betrug 16.36. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 17.95 und der Spanne 16.36 - 17.97 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PCG-PG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von PCG-PG statt?

Pacific Gas & Electric Co 4.80% 1st Preferred Stock hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 17.70 und 4.60% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
17.65 17.97
Jahresspanne
16.36 17.97
Vorheriger Schlusskurs
17.70
Eröffnung
17.82
Bid
17.95
Ask
18.25
Tief
17.65
Hoch
17.97
Volumen
7
Tagesänderung
1.41%
Monatsänderung
6.47%
6-Monatsänderung
4.60%
Jahresänderung
4.60%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4