PCG-PB: Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock

19.61 USD 0.03 (0.15%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do PCG-PB para hoje mudou para 0.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.55 e o mais alto foi 19.61.

Veja a dinâmica do par de moedas Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de PCG-PB hoje?

Hoje Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock (PCG-PB) está avaliado em 19.61. O instrumento é negociado dentro de 0.15%, o fechamento de ontem foi 19.58, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PCG-PB em tempo real.

As ações de Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock pagam dividendos?

Atualmente Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock está avaliado em 19.61. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.45% e USD. Monitore os movimentos de PCG-PB no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de PCG-PB?

Você pode comprar ações de Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock (PCG-PB) pelo preço atual 19.61. Ordens geralmente são executadas perto de 19.61 ou 19.91, enquanto 3 e 0.31% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PCG-PB no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de PCG-PB?

Investir em Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock envolve considerar a faixa anual 18.92 - 20.00 e o preço atual 19.61. Muitos comparam 1.50% e 1.45% antes de enviar ordens em 19.61 ou 19.91. Estude as mudanças diárias de preço de PCG-PB no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações PG&E Corp?

O maior preço de PG&E Corp (PCG-PB) no último ano foi 20.00. As ações oscilaram bastante dentro de 18.92 - 20.00, e a comparação com 19.58 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações PG&E Corp?

O menor preço de PG&E Corp (PCG-PB) no ano foi 18.92. A comparação com o preço atual 19.61 e 18.92 - 20.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PCG-PB em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de PCG-PB?

No passado Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 19.58 e 1.45% após os eventos corporativos.

Faixa diária
19.55 19.61
Faixa anual
18.92 20.00
Fechamento anterior
19.58
Open
19.55
Bid
19.61
Ask
19.91
Low
19.55
High
19.61
Volume
3
Mudança diária
0.15%
Mudança mensal
1.50%
Mudança de 6 meses
1.45%
Mudança anual
1.45%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4