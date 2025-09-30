- Visão do mercado
PCG-PB: Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock
A taxa do PCG-PB para hoje mudou para 0.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.55 e o mais alto foi 19.61.
Veja a dinâmica do par de moedas Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PCG-PB hoje?
Hoje Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock (PCG-PB) está avaliado em 19.61. O instrumento é negociado dentro de 0.15%, o fechamento de ontem foi 19.58, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PCG-PB em tempo real.
As ações de Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock pagam dividendos?
Atualmente Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock está avaliado em 19.61. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.45% e USD. Monitore os movimentos de PCG-PB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PCG-PB?
Você pode comprar ações de Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock (PCG-PB) pelo preço atual 19.61. Ordens geralmente são executadas perto de 19.61 ou 19.91, enquanto 3 e 0.31% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PCG-PB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PCG-PB?
Investir em Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock envolve considerar a faixa anual 18.92 - 20.00 e o preço atual 19.61. Muitos comparam 1.50% e 1.45% antes de enviar ordens em 19.61 ou 19.91. Estude as mudanças diárias de preço de PCG-PB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações PG&E Corp?
O maior preço de PG&E Corp (PCG-PB) no último ano foi 20.00. As ações oscilaram bastante dentro de 18.92 - 20.00, e a comparação com 19.58 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações PG&E Corp?
O menor preço de PG&E Corp (PCG-PB) no ano foi 18.92. A comparação com o preço atual 19.61 e 18.92 - 20.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PCG-PB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PCG-PB?
No passado Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 19.58 e 1.45% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 19.58
- Open
- 19.55
- Bid
- 19.61
- Ask
- 19.91
- Low
- 19.55
- High
- 19.61
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 0.15%
- Mudança mensal
- 1.50%
- Mudança de 6 meses
- 1.45%
- Mudança anual
- 1.45%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4