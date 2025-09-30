KurseKategorien
Währungen / PCG-PB
Zurück zum Aktien

PCG-PB: Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock

19.61 USD 0.03 (0.15%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PCG-PB hat sich für heute um 0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.55 bis zu einem Hoch von 19.61 gehandelt.

Verfolgen Sie die Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von PCG-PB heute?

Die Aktie von Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock (PCG-PB) notiert heute bei 19.61. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.15% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 19.58 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von PCG-PB zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie PCG-PB Dividenden?

Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock wird derzeit mit 19.61 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.45% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PCG-PB zu verfolgen.

Wie kaufe ich PCG-PB-Aktien?

Sie können Aktien von Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock (PCG-PB) zum aktuellen Kurs von 19.61 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 19.61 oder 19.91 platziert, während 3 und 0.31% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PCG-PB auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in PCG-PB-Aktien?

Bei einer Investition in Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock müssen die jährliche Spanne 18.92 - 20.00 und der aktuelle Kurs 19.61 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.50% und 1.45%, bevor sie Orders zu 19.61 oder 19.91 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PCG-PB.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von PG&E Corp?

Der höchste Kurs von PG&E Corp (PCG-PB) im vergangenen Jahr lag bei 20.00. Innerhalb von 18.92 - 20.00 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 19.58 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von PG&E Corp?

Der niedrigste Kurs von PG&E Corp (PCG-PB) im Laufe des Jahres betrug 18.92. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 19.61 und der Spanne 18.92 - 20.00 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PCG-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von PCG-PB statt?

Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 19.58 und 1.45% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
19.55 19.61
Jahresspanne
18.92 20.00
Vorheriger Schlusskurs
19.58
Eröffnung
19.55
Bid
19.61
Ask
19.91
Tief
19.55
Hoch
19.61
Volumen
3
Tagesänderung
0.15%
Monatsänderung
1.50%
6-Monatsänderung
1.45%
Jahresänderung
1.45%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4