- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PCG-PB: Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock
Der Wechselkurs von PCG-PB hat sich für heute um 0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.55 bis zu einem Hoch von 19.61 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PCG-PB heute?
Die Aktie von Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock (PCG-PB) notiert heute bei 19.61. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.15% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 19.58 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von PCG-PB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PCG-PB Dividenden?
Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock wird derzeit mit 19.61 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.45% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PCG-PB zu verfolgen.
Wie kaufe ich PCG-PB-Aktien?
Sie können Aktien von Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock (PCG-PB) zum aktuellen Kurs von 19.61 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 19.61 oder 19.91 platziert, während 3 und 0.31% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PCG-PB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PCG-PB-Aktien?
Bei einer Investition in Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock müssen die jährliche Spanne 18.92 - 20.00 und der aktuelle Kurs 19.61 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.50% und 1.45%, bevor sie Orders zu 19.61 oder 19.91 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PCG-PB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von PG&E Corp?
Der höchste Kurs von PG&E Corp (PCG-PB) im vergangenen Jahr lag bei 20.00. Innerhalb von 18.92 - 20.00 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 19.58 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von PG&E Corp?
Der niedrigste Kurs von PG&E Corp (PCG-PB) im Laufe des Jahres betrug 18.92. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 19.61 und der Spanne 18.92 - 20.00 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PCG-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PCG-PB statt?
Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 19.58 und 1.45% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.58
- Eröffnung
- 19.55
- Bid
- 19.61
- Ask
- 19.91
- Tief
- 19.55
- Hoch
- 19.61
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 0.15%
- Monatsänderung
- 1.50%
- 6-Monatsänderung
- 1.45%
- Jahresänderung
- 1.45%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4