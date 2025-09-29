- 概要
PCG-PB: Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock
PCG-PBの今日の為替レートは、0.15%変化しました。日中、通貨は1あたり19.55の安値と19.61の高値で取引されました。
Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
PCG-PB株の現在の価格は？
Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stockの株価は本日19.61です。0.15%内で取引され、前日の終値は19.58、取引量は3に達しました。PCG-PBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stockの株は配当を出しますか？
Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stockの現在の価格は19.61です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.45%やUSDにも注目します。PCG-PBの動きはライブチャートで確認できます。
PCG-PB株を買う方法は？
Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stockの株は現在19.61で購入可能です。注文は通常19.61または19.91付近で行われ、3や0.31%が市場の動きを示します。PCG-PBの最新情報はライブチャートで確認できます。
PCG-PB株に投資する方法は？
Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stockへの投資では、年間の値幅18.92 - 20.00と現在の19.61を考慮します。注文は多くの場合19.61や19.91で行われる前に、1.50%や1.45%と比較されます。PCG-PBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
PG&E Corpの株の最高値は？
PG&E Corpの過去1年の最高値は20.00でした。18.92 - 20.00内で株価は大きく変動し、19.58と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stockのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
PG&E Corpの株の最低値は？
PG&E Corp(PCG-PB)の年間最安値は18.92でした。現在の19.61や18.92 - 20.00と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PCG-PBの動きはライブチャートで確認できます。
PCG-PBの株式分割はいつ行われましたか？
Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stockは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、19.58、1.45%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 19.58
- 始値
- 19.55
- 買値
- 19.61
- 買値
- 19.91
- 安値
- 19.55
- 高値
- 19.61
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- 0.15%
- 1ヶ月の変化
- 1.50%
- 6ヶ月の変化
- 1.45%
- 1年の変化
- 1.45%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前