货币 / PCG-PB
PCG-PB: Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock

19.61 USD 0.03 (0.15%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日PCG-PB汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点19.55和高点19.61进行交易。

关注Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

PCG-PB股票今天的价格是多少？

Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock股票今天的定价为19.61。它在0.15%范围内交易，昨天的收盘价为19.58，交易量达到3。PCG-PB的实时价格图表显示了这些更新。

Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock股票是否支付股息？

Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock目前的价值为19.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.45%和USD。实时查看图表以跟踪PCG-PB走势。

如何购买PCG-PB股票？

您可以以19.61的当前价格购买Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock股票。订单通常设置在19.61或19.91附近，而3和0.31%显示市场活动。立即关注PCG-PB的实时图表更新。

如何投资PCG-PB股票？

投资Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock需要考虑年度范围18.92 - 20.00和当前价格19.61。许多人在以19.61或19.91下订单之前，会比较1.50%和。实时查看PCG-PB价格图表，了解每日变化。

PG&E Corp股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PG&E Corp的最高价格是20.00。在18.92 - 20.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock的绩效。

PG&E Corp股票的最低价格是多少？

PG&E Corp（PCG-PB）的最低价格为18.92。将其与当前的19.61和18.92 - 20.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PCG-PB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PCG-PB股票是什么时候拆分的？

Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.58和1.45%中可见。

日范围
19.55 19.61
年范围
18.92 20.00
前一天收盘价
19.58
开盘价
19.55
卖价
19.61
买价
19.91
最低价
19.55
最高价
19.61
交易量
3
日变化
0.15%
月变化
1.50%
6个月变化
1.45%
年变化
1.45%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值