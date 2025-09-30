- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
PCG-PB: Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock
Il tasso di cambio PCG-PB ha avuto una variazione del 0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.55 e ad un massimo di 19.61.
Segui le dinamiche di Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PCG-PB oggi?
Oggi le azioni Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock sono prezzate a 19.61. Viene scambiato all'interno di 0.15%, la chiusura di ieri è stata 19.58 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PCG-PB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock pagano dividendi?
Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock è attualmente valutato a 19.61. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.45% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PCG-PB.
Come acquistare azioni PCG-PB?
Puoi acquistare azioni Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock al prezzo attuale di 19.61. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 19.61 o 19.91, mentre 3 e 0.31% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PCG-PB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PCG-PB?
Investire in Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock implica considerare l'intervallo annuale 18.92 - 20.00 e il prezzo attuale 19.61. Molti confrontano 1.50% e 1.45% prima di effettuare ordini su 19.61 o 19.91. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PCG-PB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni PG&E Corp?
Il prezzo massimo di PG&E Corp nell'ultimo anno è stato 20.00. All'interno di 18.92 - 20.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 19.58 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni PG&E Corp?
Il prezzo più basso di PG&E Corp (PCG-PB) nel corso dell'anno è stato 18.92. Confrontandolo con gli attuali 19.61 e 18.92 - 20.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PCG-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PCG-PB?
Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 19.58 e 1.45%.
- Chiusura Precedente
- 19.58
- Apertura
- 19.55
- Bid
- 19.61
- Ask
- 19.91
- Minimo
- 19.55
- Massimo
- 19.61
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 0.15%
- Variazione Mensile
- 1.50%
- Variazione Semestrale
- 1.45%
- Variazione Annuale
- 1.45%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4