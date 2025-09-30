QuotazioniSezioni
PCG-PB
PCG-PB: Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock

19.61 USD 0.03 (0.15%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PCG-PB ha avuto una variazione del 0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.55 e ad un massimo di 19.61.

Segui le dinamiche di Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni PCG-PB oggi?

Oggi le azioni Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock sono prezzate a 19.61. Viene scambiato all'interno di 0.15%, la chiusura di ieri è stata 19.58 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PCG-PB mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock pagano dividendi?

Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock è attualmente valutato a 19.61. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.45% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PCG-PB.

Come acquistare azioni PCG-PB?

Puoi acquistare azioni Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock al prezzo attuale di 19.61. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 19.61 o 19.91, mentre 3 e 0.31% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PCG-PB sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni PCG-PB?

Investire in Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock implica considerare l'intervallo annuale 18.92 - 20.00 e il prezzo attuale 19.61. Molti confrontano 1.50% e 1.45% prima di effettuare ordini su 19.61 o 19.91. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PCG-PB con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni PG&E Corp?

Il prezzo massimo di PG&E Corp nell'ultimo anno è stato 20.00. All'interno di 18.92 - 20.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 19.58 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni PG&E Corp?

Il prezzo più basso di PG&E Corp (PCG-PB) nel corso dell'anno è stato 18.92. Confrontandolo con gli attuali 19.61 e 18.92 - 20.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PCG-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PCG-PB?

Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 19.58 e 1.45%.

Intervallo Giornaliero
19.55 19.61
Intervallo Annuale
18.92 20.00
Chiusura Precedente
19.58
Apertura
19.55
Bid
19.61
Ask
19.91
Minimo
19.55
Massimo
19.61
Volume
3
Variazione giornaliera
0.15%
Variazione Mensile
1.50%
Variazione Semestrale
1.45%
Variazione Annuale
1.45%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4