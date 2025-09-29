КотировкиРазделы
PCG-PB
PCG-PB: Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock

19.61 USD 0.03 (0.15%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PCG-PB за сегодня изменился на 0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.55, а максимальная — 19.61.

Следите за динамикой Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PCG-PB сегодня?

Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock (PCG-PB) сегодня оценивается на уровне 19.61. Инструмент торгуется в пределах 0.15%, вчерашнее закрытие составило 19.58, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PCG-PB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock?

Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock в настоящее время оценивается в 19.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.45% и USD. Отслеживайте движения PCG-PB на графике в реальном времени.

Как купить акции PCG-PB?

Вы можете купить акции Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock (PCG-PB) по текущей цене 19.61. Ордера обычно размещаются около 19.61 или 19.91, тогда как 3 и 0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PCG-PB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PCG-PB?

Инвестирование в Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock предполагает учет годового диапазона 18.92 - 20.00 и текущей цены 19.61. Многие сравнивают 1.50% и 1.45% перед размещением ордеров на 19.61 или 19.91. Изучайте ежедневные изменения цены PCG-PB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PG&E Corp?

Самая высокая цена PG&E Corp (PCG-PB) за последний год составила 20.00. Акции заметно колебались в пределах 18.92 - 20.00, сравнение с 19.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PG&E Corp?

Самая низкая цена PG&E Corp (PCG-PB) за год составила 18.92. Сравнение с текущими 19.61 и 18.92 - 20.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PCG-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PCG-PB?

В прошлом Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.58 и 1.45% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.55 19.61
Годовой диапазон
18.92 20.00
Предыдущее закрытие
19.58
Open
19.55
Bid
19.61
Ask
19.91
Low
19.55
High
19.61
Объем
3
Дневное изменение
0.15%
Месячное изменение
1.50%
6-месячное изменение
1.45%
Годовое изменение
1.45%
