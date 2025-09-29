- Обзор рынка
PCG-PB: Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock
Курс PCG-PB за сегодня изменился на 0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.55, а максимальная — 19.61.
Следите за динамикой Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PCG-PB сегодня?
Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock (PCG-PB) сегодня оценивается на уровне 19.61. Инструмент торгуется в пределах 0.15%, вчерашнее закрытие составило 19.58, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PCG-PB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock?
Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock в настоящее время оценивается в 19.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.45% и USD. Отслеживайте движения PCG-PB на графике в реальном времени.
Как купить акции PCG-PB?
Вы можете купить акции Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock (PCG-PB) по текущей цене 19.61. Ордера обычно размещаются около 19.61 или 19.91, тогда как 3 и 0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PCG-PB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PCG-PB?
Инвестирование в Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock предполагает учет годового диапазона 18.92 - 20.00 и текущей цены 19.61. Многие сравнивают 1.50% и 1.45% перед размещением ордеров на 19.61 или 19.91. Изучайте ежедневные изменения цены PCG-PB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PG&E Corp?
Самая высокая цена PG&E Corp (PCG-PB) за последний год составила 20.00. Акции заметно колебались в пределах 18.92 - 20.00, сравнение с 19.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PG&E Corp?
Самая низкая цена PG&E Corp (PCG-PB) за год составила 18.92. Сравнение с текущими 19.61 и 18.92 - 20.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PCG-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PCG-PB?
В прошлом Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.58 и 1.45% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.58
- Open
- 19.55
- Bid
- 19.61
- Ask
- 19.91
- Low
- 19.55
- High
- 19.61
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.15%
- Месячное изменение
- 1.50%
- 6-месячное изменение
- 1.45%
- Годовое изменение
- 1.45%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%