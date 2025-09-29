- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
PCG-PB: Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock
El tipo de cambio de PCG-PB de hoy ha cambiado un 0.15%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.55, mientras que el máximo ha alcanzado 19.61.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de PCG-PB hoy?
Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock (PCG-PB) se evalúa hoy en 19.61. El instrumento se negocia dentro de 0.15%; el cierre de ayer ha sido 19.58 y el volumen comercial ha alcanzado 3. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PCG-PB en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock?
Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock se evalúa actualmente en 19.61. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.45% y USD. Monitoree los movimientos de PCG-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de PCG-PB?
Puede comprar acciones de Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock (PCG-PB) al precio actual de 19.61. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 19.61 o 19.91, mientras que 3 y 0.31% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PCG-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de PCG-PB?
Invertir en Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock implica tener en cuenta el rango anual 18.92 - 20.00 y el precio actual 19.61. Muchos comparan 1.50% y 1.45% antes de colocar órdenes en 19.61 o 19.91. Estudie los cambios diarios de precios de PCG-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de PG&E Corp?
El precio más alto de PG&E Corp (PCG-PB) en el último año ha sido 20.00. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 18.92 - 20.00, una comparación con 19.58 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de PG&E Corp?
El precio más bajo de PG&E Corp (PCG-PB) para el año ha sido 18.92. La comparación con los actuales 19.61 y 18.92 - 20.00 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PCG-PB en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PCG-PB?
En el pasado, Pacific Gas & Electric Co 5 1/2% Preferred Stock ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 19.58 y 1.45% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 19.58
- Open
- 19.55
- Bid
- 19.61
- Ask
- 19.91
- Low
- 19.55
- High
- 19.61
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- 0.15%
- Cambio mensual
- 1.50%
- Cambio a 6 meses
- 1.45%
- Cambio anual
- 1.45%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.