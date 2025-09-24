CotaçõesSeções
PBR-A: Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras American Depositary Shares

12.17 USD 0.05 (0.41%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do PBR-A para hoje mudou para 0.41%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.13 e o mais alto foi 12.21.

Veja a dinâmica do par de moedas Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
12.13 12.21
Faixa anual
10.33 12.21
Fechamento anterior
12.12
Open
12.13
Bid
12.17
Ask
12.47
Low
12.13
High
12.21
Volume
484
Mudança diária
0.41%
Mudança mensal
6.75%
Mudança de 6 meses
6.85%
Mudança anual
6.85%
24 setembro, quarta-feira
14:00
USD
Venda de Casas Novas
Atu.
0.800 milh
Projeç.
0.692 milh
Prév.
0.664 milh
14:00
USD
Venda de Casas Novas (Mensal)
Atu.
20.5%
Projeç.
7.9%
Prév.
-1.8%
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto
Atu.
-0.607 milh
Projeç.
-2.631 milh
Prév.
-9.285 milh
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto em Cushing
Atu.
0.177 milh
Projeç.
-0.329 milh
Prév.
-0.296 milh
17:00
USD
Leilão Note a 5 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
3.724%