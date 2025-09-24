Moedas / PBR-A
PBR-A: Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras American Depositary Shares
12.17 USD 0.05 (0.41%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PBR-A para hoje mudou para 0.41%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.13 e o mais alto foi 12.21.
Veja a dinâmica do par de moedas Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
12.13 12.21
Faixa anual
10.33 12.21
- Fechamento anterior
- 12.12
- Open
- 12.13
- Bid
- 12.17
- Ask
- 12.47
- Low
- 12.13
- High
- 12.21
- Volume
- 484
- Mudança diária
- 0.41%
- Mudança mensal
- 6.75%
- Mudança de 6 meses
- 6.85%
- Mudança anual
- 6.85%
24 setembro, quarta-feira
14:00
USD
- Atu.
- 0.800 milh
- Projeç.
- 0.692 milh
- Prév.
- 0.664 milh
14:00
USD
- Atu.
- 20.5%
- Projeç.
- 7.9%
- Prév.
- -1.8%
14:30
USD
- Atu.
- -0.607 milh
- Projeç.
- -2.631 milh
- Prév.
- -9.285 milh
14:30
USD
- Atu.
- 0.177 milh
- Projeç.
- -0.329 milh
- Prév.
- -0.296 milh
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.724%