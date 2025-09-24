KurseKategorien
Währungen / PBR-A
Zurück zum Aktien

PBR-A: Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras American Depositary Shares

12.17 USD 0.05 (0.41%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PBR-A hat sich für heute um 0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.13 bis zu einem Hoch von 12.21 gehandelt.

Verfolgen Sie die Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
12.13 12.21
Jahresspanne
10.33 12.21
Vorheriger Schlusskurs
12.12
Eröffnung
12.13
Bid
12.17
Ask
12.47
Tief
12.13
Hoch
12.21
Volumen
484
Tagesänderung
0.41%
Monatsänderung
6.75%
6-Monatsänderung
6.85%
Jahresänderung
6.85%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten
Akt
0.800 M
Erw
0.692 M
Vorh
0.664 M
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten m/m
Akt
20.5%
Erw
7.9%
Vorh
-1.8%
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermenge
Akt
-0.607 M
Erw
-2.631 M
Vorh
-9.285 M
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermengen in Cushing, Oklahoma
Akt
0.177 M
Erw
-0.329 M
Vorh
-0.296 M
17:00
USD
5-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.724%