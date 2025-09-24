Valute / PBR-A
PBR-A: Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras American Depositary Shares
12.17 USD 0.05 (0.41%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PBR-A ha avuto una variazione del 0.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.13 e ad un massimo di 12.21.
Segui le dinamiche di Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
12.13 12.21
Intervallo Annuale
10.33 12.21
- Chiusura Precedente
- 12.12
- Apertura
- 12.13
- Bid
- 12.17
- Ask
- 12.47
- Minimo
- 12.13
- Massimo
- 12.21
- Volume
- 484
- Variazione giornaliera
- 0.41%
- Variazione Mensile
- 6.75%
- Variazione Semestrale
- 6.85%
- Variazione Annuale
- 6.85%
24 settembre, mercoledì
14:00
USD
- Agire
- 0.800 M
- Fcst
- 0.692 M
- Prev
- 0.664 M
14:00
USD
- Agire
- 20.5%
- Fcst
- 7.9%
- Prev
- -1.8%
14:30
USD
- Agire
- -0.607 M
- Fcst
- -2.631 M
- Prev
- -9.285 M
14:30
USD
- Agire
- 0.177 M
- Fcst
- -0.329 M
- Prev
- -0.296 M
17:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 3.724%