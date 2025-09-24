QuotazioniSezioni
PBR-A: Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras American Depositary Shares

12.17 USD 0.05 (0.41%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PBR-A ha avuto una variazione del 0.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.13 e ad un massimo di 12.21.

Segui le dinamiche di Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
12.13 12.21
Intervallo Annuale
10.33 12.21
Chiusura Precedente
12.12
Apertura
12.13
Bid
12.17
Ask
12.47
Minimo
12.13
Massimo
12.21
Volume
484
Variazione giornaliera
0.41%
Variazione Mensile
6.75%
Variazione Semestrale
6.85%
Variazione Annuale
6.85%
24 settembre, mercoledì
14:00
USD
Vendita di Nuove Case
Agire
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Nuove Vendite Domestiche m/m
Agire
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Asta di Banconote a 5 anni
Agire
Fcst
Prev
3.724%