PBR-A: Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras American Depositary Shares

12.17 USD 0.05 (0.41%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PBR-A de hoy ha cambiado un 0.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.13, mientras que el máximo ha alcanzado 12.21.

Rango diario
12.13 12.21
Rango anual
10.33 12.21
Cierres anteriores
12.12
Open
12.13
Bid
12.17
Ask
12.47
Low
12.13
High
12.21
Volumen
484
Cambio diario
0.41%
Cambio mensual
6.75%
Cambio a 6 meses
6.85%
Cambio anual
6.85%
24 septiembre, miércoles
14:00
USD
Ventas de Viviendas Nuevas
Act.
0.800 M
Pronós.
0.692 M
Prev.
0.664 M
14:00
USD
Ventas de Viviendas Nuevas m/m
Act.
20.5%
Pronós.
7.9%
Prev.
-1.8%
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo
Act.
-0.607 M
Pronós.
-2.631 M
Prev.
-9.285 M
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo en Cushing
Act.
0.177 M
Pronós.
-0.329 M
Prev.
-0.296 M
17:00
USD
Subasta de Obligaciones del Estado a 5 Años
Act.
Pronós.
Prev.
3.724%