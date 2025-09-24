Divisas / PBR-A
PBR-A: Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras American Depositary Shares
12.17 USD 0.05 (0.41%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PBR-A de hoy ha cambiado un 0.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.13, mientras que el máximo ha alcanzado 12.21.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
12.13 12.21
Rango anual
10.33 12.21
- Cierres anteriores
- 12.12
- Open
- 12.13
- Bid
- 12.17
- Ask
- 12.47
- Low
- 12.13
- High
- 12.21
- Volumen
- 484
- Cambio diario
- 0.41%
- Cambio mensual
- 6.75%
- Cambio a 6 meses
- 6.85%
- Cambio anual
- 6.85%
24 septiembre, miércoles
14:00
USD
- Act.
- 0.800 M
- Pronós.
- 0.692 M
- Prev.
- 0.664 M
14:00
USD
- Act.
- 20.5%
- Pronós.
- 7.9%
- Prev.
- -1.8%
14:30
USD
- Act.
- -0.607 M
- Pronós.
- -2.631 M
- Prev.
- -9.285 M
14:30
USD
- Act.
- 0.177 M
- Pronós.
- -0.329 M
- Prev.
- -0.296 M
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 3.724%