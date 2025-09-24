クォートセクション
通貨 / PBR-A
株に戻る

PBR-A: Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras American Depositary Shares

12.17 USD 0.05 (0.41%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PBR-Aの今日の為替レートは、0.41%変化しました。日中、通貨は1あたり12.13の安値と12.21の高値で取引されました。

Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
12.13 12.21
1年のレンジ
10.33 12.21
以前の終値
12.12
始値
12.13
買値
12.17
買値
12.47
安値
12.13
高値
12.21
出来高
484
1日の変化
0.41%
1ヶ月の変化
6.75%
6ヶ月の変化
6.85%
1年の変化
6.85%
24 9月, 水曜日
14:00
USD
新築住宅販売戸数（New Home Sales）
実際
0.800 M
期待
0.692 M
0.664 M
14:00
USD
新築住宅販売戸数前月比
実際
20.5%
期待
7.9%
-1.8%
14:30
USD
EIA週間原油在庫
実際
-0.607 M
期待
-2.631 M
-9.285 M
14:30
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
0.177 M
期待
-0.329 M
-0.296 M
17:00
USD
5年債入札
実際
期待
3.724%