报价部分
货币 / PBR-A
回到股票

PBR-A: Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras American Depositary Shares

12.17 USD 0.05 (0.41%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日PBR-A汇率已更改0.41%。当日，交易品种以低点12.13和高点12.21进行交易。

关注Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
日范围
12.13 12.21
年范围
10.33 12.21
前一天收盘价
12.12
开盘价
12.13
卖价
12.17
买价
12.47
最低价
12.13
最高价
12.21
交易量
484
日变化
0.41%
月变化
6.75%
6个月变化
6.85%
年变化
6.85%
24 九月, 星期三
14:00
USD
新屋销售量
实际值
0.800 M
预测值
0.692 M
前值
0.664 M
14:00
USD
新屋销售指数月率 m/m
实际值
20.5%
预测值
7.9%
前值
-1.8%
14:30
USD
EIA 原油库存变化
实际值
-0.607 M
预测值
-2.631 M
前值
-9.285 M
14:30
USD
EIA 库欣原油库存变化
实际值
0.177 M
预测值
-0.329 M
前值
-0.296 M
17:00
USD
5年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
3.724%