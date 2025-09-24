Валюты / PBR-A
PBR-A: Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras American Depositary Shares
12.17 USD 0.05 (0.41%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PBR-A за сегодня изменился на 0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.13, а максимальная — 12.21.
Следите за динамикой Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
12.13 12.21
Годовой диапазон
10.33 12.21
- Предыдущее закрытие
- 12.12
- Open
- 12.13
- Bid
- 12.17
- Ask
- 12.47
- Low
- 12.13
- High
- 12.21
- Объем
- 484
- Дневное изменение
- 0.41%
- Месячное изменение
- 6.75%
- 6-месячное изменение
- 6.85%
- Годовое изменение
- 6.85%
24 сентября, среда
14:00
USD
- Акт.
- 0.800 млн
- Прог.
- 0.692 млн
- Пред.
- 0.664 млн
14:00
USD
- Акт.
- 20.5%
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -1.8%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -2.631 млн
- Пред.
- -9.285 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -0.329 млн
- Пред.
- -0.296 млн
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.724%