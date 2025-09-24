КотировкиРазделы
Валюты / PBR-A
Назад в Рынок акций США

PBR-A: Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras American Depositary Shares

12.17 USD 0.05 (0.41%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PBR-A за сегодня изменился на 0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.13, а максимальная — 12.21.

Следите за динамикой Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
12.13 12.21
Годовой диапазон
10.33 12.21
Предыдущее закрытие
12.12
Open
12.13
Bid
12.17
Ask
12.47
Low
12.13
High
12.21
Объем
484
Дневное изменение
0.41%
Месячное изменение
6.75%
6-месячное изменение
6.85%
Годовое изменение
6.85%
24 сентября, среда
14:00
USD
Продажи нового жилья
Акт.
0.800 млн
Прог.
0.692 млн
Пред.
0.664 млн
14:00
USD
Продажи нового жилья м/м
Акт.
20.5%
Прог.
7.9%
Пред.
-1.8%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-2.631 млн
Пред.
-9.285 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
-0.329 млн
Пред.
-0.296 млн
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.724%