Moedas / PAYX
PAYX: Paychex Inc
132.42 USD 0.80 (0.61%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PAYX para hoje mudou para 0.61%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 132.15 e o mais alto foi 134.14.
Veja a dinâmica do par de moedas Paychex Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
132.15 134.14
Faixa anual
130.23 161.24
- Fechamento anterior
- 131.62
- Open
- 132.28
- Bid
- 132.42
- Ask
- 132.72
- Low
- 132.15
- High
- 134.14
- Volume
- 8.263 K
- Mudança diária
- 0.61%
- Mudança mensal
- -4.52%
- Mudança de 6 meses
- -14.23%
- Mudança anual
- -3.83%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh