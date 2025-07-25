Валюты / PAYX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PAYX: Paychex Inc
131.62 USD 0.35 (0.27%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PAYX за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 130.23, а максимальная — 132.40.
Следите за динамикой Paychex Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PAYX
- Акции Paychex достигли 52-недельного минимума в $131,82
- Paychex stock hits 52-week low at 131.82 USD
- Aviat Networks, Inc. (AVNW) Q4 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Rubrik, Inc. (RBRK) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- TD Cowen lowers Paychex stock price target to $140 on limited catalysts
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- SCHD ETF Alternative Strategy, CAGR Improves To 15.11%
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Keysight Completes First PSA Certified Level 4 Security Evaluation
- Thoma Bravo to take Dayforce stock private at $70 per share
- BlackBerry's QNX Launches QOS 8.0 to Boost Secure System Development
- Dayforce’s stock wasn’t getting enough love, so Thoma Bravo stepped in with $12 billion
- Thoma Bravo Adds Dayforce To Growing Software Portfolio In $12 Billion Deal
- Paychex stock expected to modestly beat Q1 estimates, RBC maintains rating
- Dayforce Stock Jumps On Report Of Private Equity Suitor
- BNY Mellon Global Stock Fund Q2 2025 Commentary
- Paycom: Well Positioned And Highly Competitive, But Growth Prospects Are Thinning (PAYC)
- Paylocity Q4 FY25 slides: Revenue growth continues with strategic expansion into finance
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Industrials Stocks Delivering High-Dividend Yields - Lockheed Martin (NYSE:LMT), Alight (NYSE:ALIT)
- SCHD ETF Alternative Strategy: 14.66% CAGR After Nearly 3 Years
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For August 2025
- Paychex (PAYX) Up 3.8% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- 3 Soaring Tech Stocks With Amazing Dividends
Дневной диапазон
130.23 132.40
Годовой диапазон
130.23 161.24
- Предыдущее закрытие
- 131.97
- Open
- 131.96
- Bid
- 131.62
- Ask
- 131.92
- Low
- 130.23
- High
- 132.40
- Объем
- 7.899 K
- Дневное изменение
- -0.27%
- Месячное изменение
- -5.10%
- 6-месячное изменение
- -14.75%
- Годовое изменение
- -4.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.