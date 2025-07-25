クォートセクション
通貨 / PAYX
株に戻る

PAYX: Paychex Inc

131.11 USD 1.31 (0.99%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PAYXの今日の為替レートは、-0.99%変化しました。日中、通貨は1あたり130.94の安値と132.86の高値で取引されました。

Paychex Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PAYX News

1日のレンジ
130.94 132.86
1年のレンジ
130.23 161.24
以前の終値
132.42
始値
131.84
買値
131.11
買値
131.41
安値
130.94
高値
132.86
出来高
5.749 K
1日の変化
-0.99%
1ヶ月の変化
-5.47%
6ヶ月の変化
-15.08%
1年の変化
-4.78%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K