PAYX: Paychex Inc
131.11 USD 1.31 (0.99%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PAYX hat sich für heute um -0.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 130.94 bis zu einem Hoch von 132.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die Paychex Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
130.94 132.86
Jahresspanne
130.23 161.24
- Vorheriger Schlusskurs
- 132.42
- Eröffnung
- 131.84
- Bid
- 131.11
- Ask
- 131.41
- Tief
- 130.94
- Hoch
- 132.86
- Volumen
- 5.749 K
- Tagesänderung
- -0.99%
- Monatsänderung
- -5.47%
- 6-Monatsänderung
- -15.08%
- Jahresänderung
- -4.78%
