PAYX: Paychex Inc

131.11 USD 1.31 (0.99%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PAYX hat sich für heute um -0.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 130.94 bis zu einem Hoch von 132.86 gehandelt.

Verfolgen Sie die Paychex Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
130.94 132.86
Jahresspanne
130.23 161.24
Vorheriger Schlusskurs
132.42
Eröffnung
131.84
Bid
131.11
Ask
131.41
Tief
130.94
Hoch
132.86
Volumen
5.749 K
Tagesänderung
-0.99%
Monatsänderung
-5.47%
6-Monatsänderung
-15.08%
Jahresänderung
-4.78%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K