OXY-WT: Occidental Petroleum Corporation Warrants
A taxa do OXY-WT para hoje mudou para 2.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.85 e o mais alto foi 26.80.
Veja a dinâmica do par de moedas Occidental Petroleum Corporation Warrants. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de OXY-WT hoje?
Hoje Occidental Petroleum Corporation Warrants (OXY-WT) está avaliado em 26.17. O instrumento é negociado dentro de 2.19%, o fechamento de ontem foi 25.61, e o volume de negociação atingiu 124. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de OXY-WT em tempo real.
As ações de Occidental Petroleum Corporation Warrants pagam dividendos?
Atualmente Occidental Petroleum Corporation Warrants está avaliado em 26.17. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -10.83% e USD. Monitore os movimentos de OXY-WT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de OXY-WT?
Você pode comprar ações de Occidental Petroleum Corporation Warrants (OXY-WT) pelo preço atual 26.17. Ordens geralmente são executadas perto de 26.17 ou 26.47, enquanto 124 e -0.57% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de OXY-WT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de OXY-WT?
Investir em Occidental Petroleum Corporation Warrants envolve considerar a faixa anual 14.70 - 34.55 e o preço atual 26.17. Muitos comparam 2.27% e -4.31% antes de enviar ordens em 26.17 ou 26.47. Estude as mudanças diárias de preço de OXY-WT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações OCCIDENTAL PETROLEUM CORP?
O maior preço de OCCIDENTAL PETROLEUM CORP (OXY-WT) no último ano foi 34.55. As ações oscilaram bastante dentro de 14.70 - 34.55, e a comparação com 25.61 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Occidental Petroleum Corporation Warrants no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações OCCIDENTAL PETROLEUM CORP?
O menor preço de OCCIDENTAL PETROLEUM CORP (OXY-WT) no ano foi 14.70. A comparação com o preço atual 26.17 e 14.70 - 34.55 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de OXY-WT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de OXY-WT?
No passado Occidental Petroleum Corporation Warrants passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.61 e -10.83% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.61
- Open
- 26.32
- Bid
- 26.17
- Ask
- 26.47
- Low
- 25.85
- High
- 26.80
- Volume
- 124
- Mudança diária
- 2.19%
- Mudança mensal
- 2.27%
- Mudança de 6 meses
- -4.31%
- Mudança anual
- -10.83%
