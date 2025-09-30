CotaçõesSeções
OXY-WT
OXY-WT: Occidental Petroleum Corporation Warrants

26.17 USD 0.56 (2.19%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do OXY-WT para hoje mudou para 2.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.85 e o mais alto foi 26.80.

Veja a dinâmica do par de moedas Occidental Petroleum Corporation Warrants. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de OXY-WT hoje?

Hoje Occidental Petroleum Corporation Warrants (OXY-WT) está avaliado em 26.17. O instrumento é negociado dentro de 2.19%, o fechamento de ontem foi 25.61, e o volume de negociação atingiu 124. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de OXY-WT em tempo real.

As ações de Occidental Petroleum Corporation Warrants pagam dividendos?

Atualmente Occidental Petroleum Corporation Warrants está avaliado em 26.17. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -10.83% e USD. Monitore os movimentos de OXY-WT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de OXY-WT?

Você pode comprar ações de Occidental Petroleum Corporation Warrants (OXY-WT) pelo preço atual 26.17. Ordens geralmente são executadas perto de 26.17 ou 26.47, enquanto 124 e -0.57% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de OXY-WT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de OXY-WT?

Investir em Occidental Petroleum Corporation Warrants envolve considerar a faixa anual 14.70 - 34.55 e o preço atual 26.17. Muitos comparam 2.27% e -4.31% antes de enviar ordens em 26.17 ou 26.47. Estude as mudanças diárias de preço de OXY-WT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações OCCIDENTAL PETROLEUM CORP?

O maior preço de OCCIDENTAL PETROLEUM CORP (OXY-WT) no último ano foi 34.55. As ações oscilaram bastante dentro de 14.70 - 34.55, e a comparação com 25.61 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Occidental Petroleum Corporation Warrants no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações OCCIDENTAL PETROLEUM CORP?

O menor preço de OCCIDENTAL PETROLEUM CORP (OXY-WT) no ano foi 14.70. A comparação com o preço atual 26.17 e 14.70 - 34.55 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de OXY-WT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de OXY-WT?

No passado Occidental Petroleum Corporation Warrants passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.61 e -10.83% após os eventos corporativos.

Faixa diária
25.85 26.80
Faixa anual
14.70 34.55
Fechamento anterior
25.61
Open
26.32
Bid
26.17
Ask
26.47
Low
25.85
High
26.80
Volume
124
Mudança diária
2.19%
Mudança mensal
2.27%
Mudança de 6 meses
-4.31%
Mudança anual
-10.83%
