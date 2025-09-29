- 概要
OXY-WT: Occidental Petroleum Corporation Warrants
OXY-WTの今日の為替レートは、2.19%変化しました。日中、通貨は1あたり25.85の安値と26.80の高値で取引されました。
Occidental Petroleum Corporation Warrantsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
OXY-WT株の現在の価格は？
Occidental Petroleum Corporation Warrantsの株価は本日26.17です。2.19%内で取引され、前日の終値は25.61、取引量は124に達しました。OXY-WTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Occidental Petroleum Corporation Warrantsの株は配当を出しますか？
Occidental Petroleum Corporation Warrantsの現在の価格は26.17です。配当方針は会社によりますが、投資家は-10.83%やUSDにも注目します。OXY-WTの動きはライブチャートで確認できます。
OXY-WT株を買う方法は？
Occidental Petroleum Corporation Warrantsの株は現在26.17で購入可能です。注文は通常26.17または26.47付近で行われ、124や-0.57%が市場の動きを示します。OXY-WTの最新情報はライブチャートで確認できます。
OXY-WT株に投資する方法は？
Occidental Petroleum Corporation Warrantsへの投資では、年間の値幅14.70 - 34.55と現在の26.17を考慮します。注文は多くの場合26.17や26.47で行われる前に、2.27%や-4.31%と比較されます。OXY-WTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPの株の最高値は？
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPの過去1年の最高値は34.55でした。14.70 - 34.55内で株価は大きく変動し、25.61と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Occidental Petroleum Corporation Warrantsのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPの株の最低値は？
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP(OXY-WT)の年間最安値は14.70でした。現在の26.17や14.70 - 34.55と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。OXY-WTの動きはライブチャートで確認できます。
OXY-WTの株式分割はいつ行われましたか？
Occidental Petroleum Corporation Warrantsは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.61、-10.83%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.61
- 始値
- 26.32
- 買値
- 26.17
- 買値
- 26.47
- 安値
- 25.85
- 高値
- 26.80
- 出来高
- 124
- 1日の変化
- 2.19%
- 1ヶ月の変化
- 2.27%
- 6ヶ月の変化
- -4.31%
- 1年の変化
- -10.83%
