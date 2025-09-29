- Panorámica
OXY-WT: Occidental Petroleum Corporation Warrants
El tipo de cambio de OXY-WT de hoy ha cambiado un 2.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.85, mientras que el máximo ha alcanzado 26.80.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Occidental Petroleum Corporation Warrants. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de OXY-WT hoy?
Occidental Petroleum Corporation Warrants (OXY-WT) se evalúa hoy en 26.17. El instrumento se negocia dentro de 2.19%; el cierre de ayer ha sido 25.61 y el volumen comercial ha alcanzado 124. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios OXY-WT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Occidental Petroleum Corporation Warrants?
Occidental Petroleum Corporation Warrants se evalúa actualmente en 26.17. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -10.83% y USD. Monitoree los movimientos de OXY-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de OXY-WT?
Puede comprar acciones de Occidental Petroleum Corporation Warrants (OXY-WT) al precio actual de 26.17. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 26.17 o 26.47, mientras que 124 y -0.57% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de OXY-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de OXY-WT?
Invertir en Occidental Petroleum Corporation Warrants implica tener en cuenta el rango anual 14.70 - 34.55 y el precio actual 26.17. Muchos comparan 2.27% y -4.31% antes de colocar órdenes en 26.17 o 26.47. Estudie los cambios diarios de precios de OXY-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de OCCIDENTAL PETROLEUM CORP?
El precio más alto de OCCIDENTAL PETROLEUM CORP (OXY-WT) en el último año ha sido 34.55. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 14.70 - 34.55, una comparación con 25.61 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Occidental Petroleum Corporation Warrants en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de OCCIDENTAL PETROLEUM CORP?
El precio más bajo de OCCIDENTAL PETROLEUM CORP (OXY-WT) para el año ha sido 14.70. La comparación con los actuales 26.17 y 14.70 - 34.55 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de OXY-WT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de OXY-WT?
En el pasado, Occidental Petroleum Corporation Warrants ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 25.61 y -10.83% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 25.61
- Open
- 26.32
- Bid
- 26.17
- Ask
- 26.47
- Low
- 25.85
- High
- 26.80
- Volumen
- 124
- Cambio diario
- 2.19%
- Cambio mensual
- 2.27%
- Cambio a 6 meses
- -4.31%
- Cambio anual
- -10.83%
